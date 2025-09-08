لو رفتن تصویر شیائومی ۱۶ پرو مکس با نمایشگر دوم

خلاصه و نکات کلیدی
به گزارش تابناک به نقل از سایت ترنجی؛ شایعهای مبنی بر وجود نمایشگر دوم در ماژول دوربین شیائومی ۱۶ پرو مکس با انتشار تصاویر واقعی از نمونههای آزمایشی، قوت گرفته است.
این تصاویر، دستگاهی را نشان میدهند که ماژول دوربین آن تمام عرض پنل پشتی را پوشانده و میزبان یک نمایشگر ثانویه است.
گفته میشود دو دوربین اصلی و پریسکوپ d بهصورت حفرهای درون این نمایشگر دوم قرار گرفتهاند.
اعتبار این تصاویر بهدلیل تأیید افشاگران معتبر و حضور یکی از مدیران ارشد شیائومی در عکسها، بالا ارزیابی میشود.
بازگشت به طراحی جاهطلبانه با نمایشگر دوم؟
زمانی که افشاگری بهنام Kartikey Singh ادعا کرد شیائومی قصد دارد با الهام از طراحی گوشی Mi ۱۱ Ultra، یک نمایشگر ثانویه را در ماژول دوربین مدل بزرگتر شیائومی ۱۶ پرو مکس بازگرداند، کمتر کسی آن را باور کرد. در آن زمان، این شایعه برپایه پستی از افشاگر معروف، Digital Chat Station، در شبکه اجتماعی Weibo شکل گرفته بود که بسیاری آن را به نمایشگر کاور گوشی تاشوی Honor Magic V Flip ۲ نسبت داده بودند.
بااینحال، اکنون مشخص شده است که آن ادعا درواقع به شیائومی ۱۶ پرو مکس اشاره داشته و بهاحتمالزیاد افشاگران درست میگفتند. این نتیجهگیری پس از مشاهده تصاویر واقعی و زندهای که امروز از چین به بیرون درز کرده، حاصل شده است. این تصاویر ابتدا در Weibo منتشر شدند و اکنون بهآرامی در شبکه اجتماعی X نیز درحال دستبهدست شدن هستند.
تصاویر فاششده از شیائومی ۱۶ پرو مکس چه چیزی را نشان میدهند؟
منبع دقیق این تصاویر مشخص نیست، اما چندین منبع داخلی از جمله خود Kartikey Singh، صحت آنها را تأیید کردهاند. در این عکسها، یک نفر درحال استفاده از دوربین شیائومی ۱۶ پرو مکس دیده میشود، درحالیکه نفر دوم ظاهراً این گوشی پرچمدار مجهز به تراشه اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ را روی پای خود قرار داده است.
گفته میشود ماژول دوربین این گوشی تمام عرض پنل پشتی را دربرمیگیرد و همانند نمایشگر کاور یک گوشی تاشو، دارای یک نمایشگر ثانویه با دو دوربین حفرهای است که بهاحتمالزیاد دوربین اصلی و تلهفوتو پریسکوپی هستند. سومین دوربین که بهطور قابلتوجهی کوچکتر است (لنز فوقعریض)، در زیر این نمایشگر و بههمراه فلاش LED و برند دوربین Leica قرار گرفته است.
بااینحال، هنوز احتمال جعلی بودن این تصاویر بهطور کامل رد نشده است، اما این موضوع بسیار بعید بهنظر میرسد؛ بهخصوص ازآنجاییکه گفته میشود خانم حاضر در تصویر، یکی از مدیران ارشد و بلندپایه در شرکت شیائومی است.
