قیمت جهانی طلا امروز 17 شهریور ماه

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۵ درصد افزایش به ۳۵۸۸ دلار و ۳۴ سنت رسید.

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه افزایش یافته و به نزدیک سطح 3600 دلار رسیده است. بالا رفتن احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه جاری میلادی به‌دنبال انتشار اطلاعات ضعیف‌تر از حد انتظار بازار اشتغال در آمریکا از قیمت طلا حمایت کرده‌است.

به گزارش تابناک؛ قیمت هر اونس طلا امروز با 0.05 درصد افزایش به 3588 دلار و 34 سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامیکس نیویورک با یک کاهش 0.58 درصدی به 3632 دلارو 20 سنت رسیده است.

رشد اشتغال در آمریکا به‌شدت در ماه اوت ضعیف شده و نرخ بیکاری در این کشور به بالاترین رقم طی 4 سال گذشته رسیده است. بدین ترتیب احتمال پایین آمدن نرخ بهره در اجلاس هفته آینده فدرال رزرو افزایش می‌یابد.

تاجران حالا کاملاً مطمئنا هستند نرخ بهره 25 واحد در ماه جاری میلادی کاهش می‌یابد و 8 درصد هم احتمال می‌دهند این کاهش برابر با 50 واحد باشد.

پایین آمدن نرخ بهره هزینه نگه‌داری طلا به‌عنوان یک سرمایه غیر سودده را کاهش داده و بر شاخص دلار هم تأثیر می‌گذارد. بدین ترتیب خرید طلا برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان‌تر می‌شود.

قیمت طلا 37 درصد از ابتدای سال جاری میلادی افزایش یافته است. طلا 27 درصد در 2024 افزایش قیمت داشت که آن را می‌توان نتیجه‌ ضعف دلار، خرید بالای بانک‌های مرکزی، آسان شدن سیاست‌های پولی و بی‌ثباتی‌های وسیع ژئوپولیتیکی و اقتصادی دانست.

بانک مرکزی چین در ماه اوت هم ذخایر طلای خود را افزایش داده و روند خرید طلا را برای دهمین ماه پیاپی ادامه داده است.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با 0.71 درصد کاهش به 41 دلار و 26 سنت رسید و پلاتین با یک افزایش 0.05 درصدی به 1380 دلار و 6 سنت معامله می‌شود.

