En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت جهانی طلا امروز 17 شهریور ماه

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۵ درصد افزایش به ۳۵۸۸ دلار و ۳۴ سنت رسید.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۵۵
| |
619 بازدید
قیمت جهانی طلا امروز 17 شهریور ماه

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه افزایش یافته و به نزدیک سطح 3600 دلار رسیده است. بالا رفتن احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه جاری میلادی به‌دنبال انتشار اطلاعات ضعیف‌تر از حد انتظار بازار اشتغال در آمریکا از قیمت طلا حمایت کرده‌است.

به گزارش تابناک؛ قیمت هر اونس طلا امروز با 0.05 درصد افزایش به 3588 دلار و 34 سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامیکس نیویورک با یک کاهش 0.58 درصدی به 3632 دلارو 20 سنت رسیده است.
رشد اشتغال در آمریکا به‌شدت در ماه اوت ضعیف شده و نرخ بیکاری در این کشور به بالاترین رقم طی 4 سال گذشته رسیده است. بدین ترتیب احتمال پایین آمدن نرخ بهره در اجلاس هفته آینده فدرال رزرو افزایش می‌یابد.

 

تاجران حالا کاملاً مطمئنا هستند نرخ بهره 25 واحد در ماه جاری میلادی کاهش می‌یابد و 8 درصد هم احتمال می‌دهند این کاهش برابر با 50 واحد باشد.

پایین آمدن نرخ بهره هزینه نگه‌داری طلا به‌عنوان یک سرمایه غیر سودده را کاهش داده و بر شاخص دلار هم تأثیر می‌گذارد. بدین ترتیب خرید طلا برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان‌تر می‌شود.

قیمت طلا 37 درصد از ابتدای سال جاری میلادی افزایش یافته است. طلا 27 درصد در 2024 افزایش قیمت داشت که آن را می‌توان نتیجه‌ ضعف دلار، خرید بالای بانک‌های مرکزی، آسان شدن سیاست‌های پولی و بی‌ثباتی‌های وسیع ژئوپولیتیکی و اقتصادی دانست.

بانک مرکزی چین در ماه اوت هم ذخایر طلای خود را افزایش داده و روند خرید طلا را برای دهمین ماه پیاپی ادامه داده است.
در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با 0.71 درصد کاهش به 41 دلار و 26 سنت رسید و پلاتین با یک افزایش 0.05 درصدی به 1380 دلار و 6 سنت معامله می‌شود.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت طلا طلای جهانی بازار جهانی طلا خرید و فروش طلا خبر فوری
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۳ شهریور
قیمت طلای جهانی در قله ماند+ اعلام قیمت
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۴
قیمت طلای دست دوم امروز شنبه ۱ شهریور
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه
قیمت طلای جهانی امروز شنبه ۴ مرداد
قیمت طلا امروز شنبه ۱۷ خرداد
قیمت طلا جهانی امروز ۱۴ خرداد ۱۴۰۴
قیمت طلا در بازار امروز 21 خردادماه
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۸ تیر
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۱۱ خرداد
قیمت طلا 18 عیار امروز 5 خرداد
قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت
توافق تجاری آمریکا و چین: زلزله در بازار طلا
دلار بازار طلا را غافلگیر کرد
قیمت طلا امروز جمعه ۲ خرداد
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۷ خرداد
بازار جهانی طلا به کدام سو می‌رود؟
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۷ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۸ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۶۰ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۳ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۰ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005ZHL
tabnak.ir/005ZHL