En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ساخت نانوالماس در فشار پایین با اشعه الکترونی

دانشمندان ژاپنی موفق شده‌اند نانوالماس‌هایی بی‌نقص را بدون نیاز به فشار و دمای بالا، تنها با استفاده از اشعه الکترونی تولید کنند؛ کشفی که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای فناوری‌های کوانتومی، لیتوگرافی و تصویربرداری هموار کند.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۳۶
| |
161 بازدید

ساخت نانوالماس در فشار پایین با اشعه الکترونی

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از اینترستینگ انجینیرینگ، تیمی از پژوهشگران ژاپنی به رهبری دکتر ایچی ناکامورا موفق به توسعه روشی نوین برای تولید نانوالماس در فشار پایین شدند؛ دستاوردی که می‌تواند صنایع پیشرفته را دگرگون کند.

در این روش خلاقانه، به‌ جای استفاده از شرایط سخت زیرزمینی یا تجهیزات پرهزینه‌ای که در فرایندهای مرسوم تولید الماس به کار می‌رود، از اشعه الکترونی و یک مولکول خاص به نام آدامانتان استفاده شد. آدامانتان، یک هیدروکربن قفسی‌شکل با ساختار چهاروجهی مشابه الماس است، اما با اتم‌های هیدروژن پوشیده شده است.

تبدیل مولکول به الماس با برخورد الکترونی

با تابش کنترل‌شده‌ی اشعه الکترونی درون میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، پیوندهای کربن-هیدروژن در آدامانتان شکسته شد و اتم‌های کربن به‌تدریج شروع به تشکیل ساختار الماسی کردند. برخلاف باور رایج که اشعه الکترونی مولکول‌های آلی را نابود می‌کند، در این آزمایش دقیقاً از همین ویژگی برای بازآرایی ساختار مولکولی استفاده شد.

نتیجه این فرایند، تولید نانوالماس‌هایی با قطر حداکثر ۱۰ نانومتر بود؛ آن هم بدون اعمال فشار یا دمای بالا. طی این فرآیند، گاز هیدروژن نیز به‌عنوان محصول جانبی آزاد شد.

کاربردهای آینده: از کوانتوم تا نانوپزشکی

این دستاورد، تنها گامی در علم مواد نیست. نانوالماس‌ها به‌دلیل ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد نوری، حرارتی و ساختاری خود، نقشی کلیدی در فناوری‌های آینده ایفا خواهند کرد. از حسگرهای کوانتومی گرفته تا مهندسی سطح، نانوالکترونیک، تصویربرداری پزشکی و لیتوگرافی نانومقیاس، همگی می‌توانند از این فناوری بهره‌مند شوند.

ساخت نانوالماس با اشعه الکترونی، نه‌تنها از نظر علمی یک موفقیت بزرگ است، بلکه می‌تواند دروازه‌ای به‌سوی نسل جدیدی از مواد پیشرفته و فناوری‌های دقیق باز کند. جهان علم، بی‌صبرانه منتظر بسط این روش در مقیاس صنعتی و کاربردی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نانو الماس الکترون علمی اشعه ژاپن فناوری پژوهشی دانشمندان
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تحولی در تشخیص بیماری‌های قلبی با گوشی پزشکی مجهز به هوش مصنوعی
جایگزینی انسان با ربات‌های انسان‌نما یک گام به واقعیت نزدیک‌تر شد
عرضه رسمی اپلیکیشن اینستاگرام برای آی‌پد پس از ۱۵ سال انتظار
رایانه نوری مایکروسافت هوش مصنوعی را تا 100 برابر سریع‌تر اجرا می‌کند
چین ماشین لباسشویی بدون آب برای فضانوردان ساخته است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۷ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۸ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۵ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۶۰ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۴ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۴۹ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۴۸ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005ZH2
tabnak.ir/005ZH2