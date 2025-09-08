به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، بخش تحقیقات مایکروسافت (Microsoft Research) موفق به توسعه رایانهای شده است که نه با الکترون، بلکه با نور کار میکند. این رایانه نوری آنالوگ (AOC)، به جای تکیه بر پردازش دودویی دیجیتال، از تجسم محاسبات در سیستمهای فیزیکی استفاده میکند. نتیجه؟ سرعتی تا ۱۰۰ برابر بیشتر و بهرهوری انرژی بسیار بالاتر در مقایسه با تراشههای سیلیکونی سنتی.
این فناوری، بهویژه برای حل مسائل پیچیده بهینهسازی و اجرای وظایف هوش مصنوعی طراحی شده است. نمونه اولیه این رایانه با استفاده از قطعاتی ارزانقیمت مانند چراغهای میکرو LED، لنزهای نوری و سنسورهای دوربین گوشیهای هوشمند ساخته شده که راه را برای تولید انبوه در آینده باز میکند.
یک دوقلوی دیجیتال برای توسعه سریعتر
تیم مایکروسافت همچنین یک نسخه نرمافزاری از AOC با عنوان «دوقلوی دیجیتال» طراحی کرده است. این نسخه، رفتار سختافزار واقعی را شبیهسازی میکند و به محققان اجازه میدهد تا سیستم را در مقیاس وسیع آزمایش و نتایج را با دیگران به اشتراک بگذارند.
کاربردهای واقعی: از بانکداری تا سلامت
مایکروسافت با همکاری بانک بارکلیز، AOC را در بهینهسازی تراکنشهای اوراق بهادار بین بانکها آزمایش کرده است. این سیستم توانسته هزاران تراکنش را بین ۱۸۰۰ طرف با کارایی بالا مدیریت کند؛ عملکردی که نوید تحولی در زیرساختهای مالی میدهد.
در حوزه سلامت نیز، استفاده از دوقلوی دیجیتال AOC برای بازسازی تصاویر MRI نتایج امیدوارکنندهای داشته است. انجام یک اسکن MRI که معمولاً ۳۰ دقیقه طول میکشد، با این سیستم میتواند به ۵ دقیقه کاهش یابد؛ تغییری که میتواند زمان انتظار بیماران را به شدت کاهش دهد.
هوش مصنوعی با بهرهوری بیسابقه
یکی از مهمترین چشماندازهای AOC، اجرای مدلهای هوش مصنوعی با بهرهوری بالاست. در حالی که نسخه اولیه تنها میتواند ۲۵۶ پارامتر را پردازش کند، محققان پیشبینی میکنند با کوچکسازی بیشتر، این عدد به میلیونها یا حتی میلیاردها پارامتر برسد.
به گفته یانس گلادرو، محقق مایکروسافت، AOC میتواند تا ۱۰۰ برابر در مصرف انرژی نسبت به روشهای فعلی صرفهجویی کند. این فناوری، راه را برای توسعه پایدارتر مدلهای بزرگ هوش مصنوعی هموار میسازد.
مایکروسافت با رایانه نوری آنالوگ خود، نهتنها راهی نو برای آینده محاسبات گشوده، بلکه ممکن است قواعد بازی در حوزههای مالی، سلامت و هوش مصنوعی را بهکلی بازنویسی کند. AOC هنوز در مراحل اولیه است، اما آیندهای که برای آن ترسیم شده، انقلابی است.
