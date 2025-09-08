En
ترامپ: سریع با پوتین تماس می‌گیرم

رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که انتظار دارد ظرف چند روز آینده با همتای روسیه‌ایش گفتگوی تلفنی داشته باشد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که ظرف چند روز آینده با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ ترامپ در پایگاه هوایی «اندروز» در نزدیکی واشنگتن در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چه زمانی تمایل به تماس تلفنی با پوتین دارد، گفت که «خیلی زود، ظرف چند روز آینده»!

وی در واکنش به تلاش‌ها برای حل‌وفصل جنگ اوکراین نیز افزود: قصد داریم که این کار را تمام کنیم؛ شرایط روسیه‌-اوکراین را؛ اطمینان دارم که این کار را به انجام می‌رسانیم.

ترامپ چهارم سپتامبر (پنجشنبه هفته گذشته) نیز از برنامه‌اش برای صحبت با پوتین در آینده نزدیک خبر داده بود. ترامپ و پوتین ۱۵ آگوست در آلاسکا با یکدیگر ملاقات کردند. پوتین در بیانیه‌ای پس از مذاکرات اعلام کرد که محور گفتگوها با ترامپ، حل و فصل جنگ اوکراین بوده است.

 

