واکنش کمیته ملی المپیک به نایب‌قهرمانی ووشو

کمیته ملی المپیک طی پیامی نایب قهرمانی کاروان ووشو کشورمان در هفدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان را تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۰۴
998 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در متن پیام تبریک فوق آمده است:نایب قهرمانی کاروان اعزامی ووشو و افتخار آفرینی های تالو و  ساندا کاران کشورمان آنهم با کسب ۱۰ مدال طلا، نقره و برنز و به اهتزاز در آمدن پرچم مقدس کشورمان و طنین انداز شدن سرود ملی کشورمان در این آوردگاه مهم مایه مباهات و خوشحالی مردم عزیز شد.

ضمن تبریک این افتخار آفرینی ارزشمند و قدردانی از مجموعه موفق فدراسیون، کادر فنی و ملی پوشان عزیز امید می رود همچون ادوار گذشته در بازیهای آسیایی آیچی_ناگویا بار دیگر شاهد درخشش افتخار آفرینان ووشو کشورمان باشیم.

ووشو مسابقات جهانی قهرمانی جهان نایب قهرمان
