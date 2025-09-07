پزشکیان: ما هستیم تا مشکلات مردم را حل کنیم

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مسعود پزشکیان رئیسجمهور امروز در حاشیه دیدار اعضای هیأت دولت با رهبر انقلاب گفت: اگر نتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم با خداوند جنگیدهایم و این یک نکته طلایی و بار سنگینی بر روی دوش مسئولین است.
وی افزود: با مردم باید با مهربانی، عطوفت و رحمت برخورد کنیم لذا ما هستیم تا مشکلات مردم را حل کنیم.
رئیسجمهور اظهار کرد: در حقیقت پشتیبانی و رهنمودهای رهبر انقلاب مسئولیتهای ما را در قبال اجرای کارها و اهدافمان بیشتر میکند.
پزشکیان در پایان خاطرنشان کرد: آنچه که رهبر انقلاب در خصوص انسجام وحدت و همدلی فرمودند میتواند تنها راه موفقیت باشد و هیچ چیزی به اندازه تفرقه و اختلاف جامعهای را ضعیف نمیکند.
