پزشکیان: ما هستیم تا مشکلات مردم را حل کنیم

رئیس‌جمهور اظهار کرد: با مردم باید با مهربانی، عطوفت و رحمت برخورد کنیم لذا ما هستیم تا مشکلات مردم را حل کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور امروز در حاشیه دیدار اعضای هیأت دولت با رهبر انقلاب گفت: اگر نتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم با خداوند جنگیده‌ایم و این یک نکته طلایی و بار سنگینی بر روی دوش مسئولین است.

رئیس‌جمهور اظهار کرد: در حقیقت پشتیبانی و رهنمودهای رهبر انقلاب مسئولیت‌های ما را در قبال اجرای کارها و اهدافمان بیشتر می‌کند.

پزشکیان در پایان خاطرنشان کرد: آنچه که رهبر انقلاب در خصوص انسجام وحدت و همدلی فرمودند می‌تواند تنها راه موفقیت باشد و هیچ چیزی به اندازه تفرقه و اختلاف جامعه‌ای را ضعیف نمی‌کند.