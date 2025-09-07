جزئیات دیدار و گفتگوی حکیم با پزشکیان + عکس

به گزارش تابناک، «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در ادامه سفر خود به تهران با «مسعود پزشکیان»، رئیسجمهور ایران دیدار و درباره تقویت روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقهای گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف روابط دوجانبه میان ایران و عراق را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت گسترش همکاریها در زمینههای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی تأکید کردند.
رئیسجمهور ایران با اشاره به اهمیت عراق در سیاست منطقهای جمهوری اسلامی ایران، روابط دو کشور را ممتاز و راهبردی دانست و تأکید کرد که تهران همواره آماده حمایت از روند توسعه، ثبات و امنیت عراق است.
سید عمار حکیم نیز با تقدیر از مواضع ایران در حمایت از عراق و ایستادگی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: پیوندهای تاریخی، دینی و فرهنگی میان دو ملت زمینهای محکم برای ارتقای سطح همکاریهاست.
رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین بر اهمیت هماهنگیهای سیاسی و امنیتی میان بغداد و تهران برای مقابله با چالشهای منطقهای و تقویت ثبات در غرب آسیا تأکید کرد.
دو طرف در پایان، استمرار رایزنیها و همکاریهای نزدیک در سطح دولتها و نهادهای عالی دو کشور را ضامن تقویت روابط و تأمین منافع مشترک دانستند.
