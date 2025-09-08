En
راهکار کنترل چربی خون برای افراد بالای ۳۰ سال

چربی خون بالا بیماری خاموشی است که می‌تواند زمینه‌ساز سکته‌های قلبی و مغزی شود، اما با تغییر در سبک زندگی و انجام آزمایش‌های منظم به‌راحتی قابل کنترل است.
راهکار کنترل چربی خون برای افراد بالای ۳۰ سال

رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به اهمیت پیشگیری و کنترل چربی خون بالا گفت: این اختلال تنها یک مشکل آزمایشگاهی نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از بیماری‌های جدی‌تر مانند دیابت، اختلال عملکرد کبد و کلیه یا مشکلات تیروئیدی باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: هرچند برخی افراد به دلیل وراثت و سابقه خانوادگی با این مشکل مواجه می‌شوند، اما سبک زندگی کم‌تحرک، مصرف غذاهای ناسالم، دخانیات، الکل و اضافه‌وزن نقش بسیار مهمی در افزایش سطح چربی خون دارند.

او خاطرنشان کرد: افزایش سن نیز یکی از عوامل موثر است و زنان پس از یائسگی بیش از مردان در معرض ابتلا قرار دارند، همچنین مصرف زیاد چربی‌های حیوانی و فرآورده‌های صنعتی مانند سوسیس و کالباس، خطر اختلالات چربی خون را چند برابر می‌کند.

رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت تأکید کرد: همه افراد بالای ۳۰ سال، به‌ویژه کسانی که سابقه خانوادگی بیماری‌های قلبی، دیابت یا فشار خون دارند، باید به‌طور منظم آزمایش چربی خون انجام دهند و بر اساس دستورالعمل‌های پزشکی، اگر میزان کلسترول کل بیش از ۲۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر باشد، مراجعه به پزشک ضروری است.

اصلاح سبک زندگی اولین و مهم‌ترین راهکار کنترل این بیماری است. کاهش وزن، ورزش منظم، پرهیز از مصرف سیگار و الکل و رعایت رژیم غذایی سالم، می‌تواند سطح چربی خون را به حد طبیعی بازگرداند و در موارد شدید نیز استفاده از دارو به تشخیص پزشک ضرورت پیدا می‌کند.

 

