راهکار کنترل چربی خون برای افراد بالای ۳۰ سال

چربی خون بالا بیماری خاموشی است که می‌تواند زمینه‌ساز سکته‌های قلبی و مغزی شود، اما با تغییر در سبک زندگی و انجام آزمایش‌های منظم به‌راحتی قابل کنترل است.

رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به اهمیت پیشگیری و کنترل چربی خون بالا گفت: این اختلال تنها یک مشکل آزمایشگاهی نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از بیماری‌های جدی‌تر مانند دیابت، اختلال عملکرد کبد و کلیه یا مشکلات تیروئیدی باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: هرچند برخی افراد به دلیل وراثت و سابقه خانوادگی با این مشکل مواجه می‌شوند، اما سبک زندگی کم‌تحرک، مصرف غذاهای ناسالم، دخانیات، الکل و اضافه‌وزن نقش بسیار مهمی در افزایش سطح چربی خون دارند.

او خاطرنشان کرد: افزایش سن نیز یکی از عوامل موثر است و زنان پس از یائسگی بیش از مردان در معرض ابتلا قرار دارند، همچنین مصرف زیاد چربی‌های حیوانی و فرآورده‌های صنعتی مانند سوسیس و کالباس، خطر اختلالات چربی خون را چند برابر می‌کند.

رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت تأکید کرد: همه افراد بالای ۳۰ سال، به‌ویژه کسانی که سابقه خانوادگی بیماری‌های قلبی، دیابت یا فشار خون دارند، باید به‌طور منظم آزمایش چربی خون انجام دهند و بر اساس دستورالعمل‌های پزشکی، اگر میزان کلسترول کل بیش از ۲۰۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر باشد، مراجعه به پزشک ضروری است.

اصلاح سبک زندگی اولین و مهم‌ترین راهکار کنترل این بیماری است. کاهش وزن، ورزش منظم، پرهیز از مصرف سیگار و الکل و رعایت رژیم غذایی سالم، می‌تواند سطح چربی خون را به حد طبیعی بازگرداند و در موارد شدید نیز استفاده از دارو به تشخیص پزشک ضرورت پیدا می‌کند.