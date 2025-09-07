افزایش نسبی دمای هوای تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده بهصورت آسمانی صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
همچنین طی این مدت بهویژه در ساعات عصر و شب روزهای سهشنبه و چهارشنبه (۱۸ و ۱۹ شهریور)، در بخشهای جنوبی و غربی استان احتمال وزش باد نسبتاً شدید تا شدید وجود دارد که گاهی با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار همراه خواهد بود که میتواند منجر به کاهش کیفیت هوا و دید موقت شود.
امروز و فردا (۱۶ و ۱۷ شهریور) در ارتفاعات استان گاهی افزایش ابر و بارش پراکنده پیشبینی میشود. طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه افزایش نسبی دما بهویژه دمای کمینه مورد انتظار است.
آسمان تهران طی دو روز آینده
آسمان تهران فردا (۱۷ شهریور) صاف در بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و طی (۱۸ شهریور) صاف در بعد از ظهر افزایش باد گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۷ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
