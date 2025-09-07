En
پلمب درمانگاه زکریا پس از ویدئوی جنجالی فضای مجازی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با صدور اطلاعیه‌ای از پلمب درمانگاه متخلف در یزد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۷۱۰۴
| |
1530 بازدید
پلمب درمانگاه زکریا پس از ویدئوی جنجالی فضای مجازی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در پی انتشار ویدئوی مربوط به تعطیلی درمانگاه "زکریا" حین تزریق سرم بیمار به این شرح است:

در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی، مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، پیرامون تعطیلی درمانگاه بخش خصوصی زکریا، حین تزریق سرم یک بیمار، به اطلاع همشهریان محترم می‌رساند؛ صبح امروز به دستور معاون درمان دانشگاه، تیم کارشناسان نظارت بر درمان از درمانگاه مذکور بازدید کردند و با توجه به مشاهده تخلفات متعدد درمانگاه از ساعت ۱۰ صبح امروز ۱۶ شهریورماه پلمب و فعالیت آن تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

این در حالی است که درمانگاه یادشده به‌عنوان مرکز شبانه‌روزی، موظف به ارائه خدمات در تمام ساعات شبانه‌روز بوده، اما بررسی‌ها نشان داد تنها تا ساعت ۰۰:۳۰ بامداد فعالیت داشته و پس از آن اقدام به تعطیلی می‌کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تأکید می‌کند سلامت مردم خط قرمز این دانشگاه است و در برابر هرگونه کوتاهی یا تهدید در این زمینه، بدون اغماض برخورد می‌کند.

از شهروندان عزیز تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه‌های بهداشت، درمان، غذا و دارو، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت ارسال و تخلفات مربوط به حوزه درمان را با مراجعه به اداره نظارت بر درمان دانشگاه (میدان شهید باهنر، ساختمان مرکزی دانشگاه) گزارش کنند.

