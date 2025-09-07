هدف ترامپ «تغییر نظام» ونزوئلا است؟/ مغز متفکر دولت آمریکا درباره «مادورو»

در حالی دولت ترامپ مدعی تغییر نظام ونزوئلا نیست، کاراکاس این موضوع را رد می‌کند و هدف دولت آمریکا را تغییر نظام ارزیابی می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ونزوئلا نیست.

این ادعا در حالی است که او دستور تجمع گسترده نظامی آمریکا در سواحل این کشور و افزایش تهدید‌ها علیه رئیس‌جمهور آن، نیکلاس مادورو را صادر کرده است.

ترامپ روز جمعه در پاسخ به این سؤال که آیا آمریکا در پی برکناری مادورو است – اقدامی که او در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش دنبال کرد – به گزارشگران گفت: «ما در این مورد صحبت نمی‌کنیم.»

دولت ترامپ مدعی است تجمع نظامی آن در دریای کارائیب با هدف توقف قاچاق مواد مخدر توسط کارتل‌ها به آمریکا صورت گرفته است. پنتاگون روز سه‌شنبه برای اولین بار علیه آنچه هدفی وابسته به کارتل خواند، اقدام نظامی انجام داد و ۱۱ نفر را در یک قایق که ادعا می‌کند از ونزوئلا حرکت کرده و حامل مواد مخدر به مقصد آمریکا بوده، به کشتن داد.

اما مقامات ترامپ به طور فزاینده‌ای مادورو را متهم به همدستی با کارتل‌ها کرده‌اند که این امر نگرانی‌هایی را برانگیخته که او نیز ممکن است هدفی در کمپین کنونی باشد.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پس از حمله به قایق مورد ادعای کارتل، مادورو را «در واقع یک قاچاقچی بزرگ در یک دولت قاچاقچی مواد مخدر» خواند و گفت که این رهبر ونزوئلایی «باید نگران باشد.»

کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در اوت و در پاسخ به سؤالی درباره تجمع نیرو‌ها در این منطقه گفته بود: «رژیم مادورو، دولت قانونی ونزوئلا نیست. این یک کارتل تروریستی مواد مخدر است. [ترامپ]آماده است تا از هر عنصر از قدرت آمریکا برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشورمان و به عدالت کشاندن مسئولان آن استفاده کند.»

حتی پیش از تجمع نیرو‌های نظامی آمریکا در آب‌های نزدیک ونزوئلا، دولت ترامپ در حال افزایش فشار بر مادورو بود.

پام بوندی، دادستان کل، قبلاً برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری مادورو شود، جایزه ۵۰ میلیون دلاری پیشنهاد داده بود و در ۱۳ اوت تا ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های منسوب به وی، از جمله کالا‌های لوکس، حساب‌های بانکی و جت‌های شخصی را توقیف کرده بود.

دولت آمریکا مشروعیت دو پیروزی انتخاباتی آخر او را به رسمیت نمی‌شناسد و ترامپ روز جمعه پیروزی مادورو در ژانویه را «با ملایمت بگوییم، یک انتخابات بسیار عجیب» خواند.

در فوریه، ترامپ گروه «تِرِن دِ آراگوئای» ونزوئلا را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد و از آن زمان مادورو را متهم به رهبری این سازمان کرده است. مادورو هرگونه ارتباط با این گروه را رد کرده است.

از آغاز عملیات ضد کارتل، آمریکا هشت ناو جنگی، یک زیردریایی تهاجمی، چندین هواپیمای جاسوسی و هزاران سرباز آمریکایی را به آب‌های نزدیک ونزوئلا اعزام کرده است.

کاخ سفید همچنین گفته است که ۱۰ فروند جنگنده اف-۳۵ به پورتوریکو فرستاده می‌شوند، پس از آنکه جنگنده‌های ونزوئلایی به یک ناو جنگی آمریکا نزدیک شدند.

ترامپ هشدار داده است که اگر این جنگنده‌ها تهدیدی برای نیرو‌های آمریکا باشند یا «ما را در موقعیت خطرناکی قرار دهند، سرنگون خواهند شد.»

«سی‌ان‌ان» در این زمینه گزارش داده که دولت ترامپ در حال بررسی حملاتی علیه کارتل‌های مواد مخدر در داخل خاک ونزوئلا است.

دولت ونزوئلا در پاسخ به تحرکات دریایی آمریکا در این منطقه، در ماه گذشته بیش از چهار میلیون نیروی شبه‌نظامی را بسیج کرد، و مادورو این هفته آمریکا را متهم کرد که «از طریق تهدید نظامی به دنبال تغییر رژیم است.»، اما مادورو در عین حال در را برای مذاکره باز گذاشته است.

مادورو روز جمعه در یک پایگاه نظامی در کاراکاس گفت: «ونزوئلا همیشه آماده گفت‌و‌گو است، اما ما احترام می‌طلبیم. هیچ‌یک از اختلافات ما توجیه‌کننده یک درگیری نظامی پرتأثیر در آمریکای جنوبی نیست.»

مادورو اول این هفته هشدار داده بود که هر اقدام نظامی آمریکا با «یک نبرد مسلحانه» پاسخ داده خواهد شد و گفته بود که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، سعی دارد ترامپ را به یک درگیری سوق دهد.

مادورو خطاب به ترامپ گفت: «مواظب باشید، زیرا آقای روبیو می‌خواهد دستان شما را به خون آلوده کند.»

ترامپ در خلال کمپین انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ خود وعده داد که «کارتل‌ها را نابود خواهیم کرد، همان‌طور که داعش و خلافت داعش را نابود کردیم» و افزود: «ما هیچ ترحمی نسبت به کارتل‌ها نشان نخواهیم داد.»

کارشناسان هم در مورد قانونی بودن تعیین کارتل‌ها به عنوان گروه‌های تروریستی توسط ترامپ و هم در مورد استفاده از اقدام نظامی علیه قاچاقچیان تردید کرده‌اند.

پس از حمله، هگست و ترامپ مدعی بوده‌اند که اقدام نظامی علیه کارتل‌های مواد مخدر، به ویژه آنهایی که در ونزوئلا فعالیت می‌کنند، با حمله سه‌شنبه پایان نمی‌پذیرد و ممکن است آغاز یک کمپین بزرگتر باشد.

هگست روز چهارشنبه به فاکس نیوز گفت: «ما دارایی‌هایی در هوا، دارایی‌هایی در آب، دارایی‌هایی روی کشتی‌ها داریم، زیرا این یک مأموریت فوق‌العاده جدی برای ما است، و این فقط با این حمله متوقف نخواهد شد. هرکس دیگری که در آن آب‌ها قاچاق کند و بدانیم یک تروریست مواد مخدر است، با همان سرنوشت رو‌به‌رو خواهد شد.»