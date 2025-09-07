خروج احتمالی امارات از پیمان ابراهیم

رسانههای عبری ادعا کردند که امارات طی روزهای اخیر، پیام قاطعی برای اسرائیل ارسال کرده و درباره اجرای گامهای الحاق اراضی کرانه باختری هشدار داده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روی کیز خبرنگار اسرائیلی در گفتوگو با کانال 11 تلویزیون اسرائیل گفت که امارات تهدید کرده که در صورت الحاق اراضی کرانه باختری به اسرائیل، از توافق ابراهیم خارج خواهد شد.
بر اساس این گزارش، امارات در این زمینه مواضع خود را با عربستان سعودی هماهنگ کرده است. در همین راستا، محمد بن زاید رئیس امارات هفته جاری در ریاض با ولیعهد سعودی محمد بن سلمان، دیدار کرده و دو طرف توافق کردهاند که اجرای طرح الحاق میتواند روابط دوجانبه امارات و اسرائیل را به فروپاشی بکشاند.
به نوشته روزنامه فرامنطقهای رأی الیوم، یک منبع آگاه از خاندان سلطنتی سعودی نیز اعلام کرده است که امارات ممکن است از توافق ابراهیم خارج شود و این اقدام حتی میتواند درِ عادیسازی روابط میان اسرائیل و عربستان را بهطور کامل ببندد.
این منبع افزود: «اسرائیل با این اقدامات، عملاً در زمین ایران و حماس بازی میکند؛ چرا که منافع آنها در جلوگیری از شکلگیری روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی است».
موضع عربستان و امارات در برابر طرح الحاق
عربستان سعودی که تلاش دارد رهبری تلاشها برای به رسمیت شناختن بینالمللی کشور فلسطین را بر عهده گیرد، طرح الحاق را تهدیدی مستقیم برای روند صلح میداند و معتقد است که این اقدام چشمانداز ثبات منطقهای را تضعیف میکند.
امارات نیز موضع خود را بهروشنی اعلام کرده است. لانا نسیبه مقام ارشد وزارت خارجه امارات در این خصوص تصریح کرد: «گامهای الحاق در کرانه باختری توافقات ابراهیم را تضعیف خواهد کرد. ما نمیتوانیم اجازه دهیم افراطگرایان سیاستهای ما را دیکته کنند».
«انور قرقاش»، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات نیز چند روز پیش در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در این دوران دشوار، امارات پیام روشنی ارسال میکند: الحاق [کرانه باختری] یک خط قرمز است و صلح از طریق راهحل دو کشوری باید پیش برود... امارات به اسرائیل هشدار میدهد: الحاق کرانه باختری یک خط قرمز است که به ادغام و تکامل ارتباطات منطقهای پایان میدهد».
رژیم صهیونیستی اخیراً طرح E1 را تصویب کرده که با اجرای آن، ارتباط میان دو استان رامالله و بیتلحم در کرانه باختری اشغالی قطع خواهد شد و عملا امکان اجرای راهکار دو کشوری از بین خواهد رفت.
بزالل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی چند روز پیش فاش کرد که تلآویو قصد دارد ۸۲ درصد از مساحت کرانه باختری اشغالی را به خاک خود ضمیمه کند.
او در نشست خبری با حضور رهبران شهرکهای صهیونیستی، تأکید کرد که باید از تشکیل دولت فلسطینی جلوگیری شود. رهبر حزب راستگرای افراطی «صهیونیسم دینی»، گفت: «ما نمیخواهیم زندگی دشمنانمان را اداره کنیم؛ حاکمیت بر ۸۲ درصد از اراضی اعمال خواهد شد».
این در حالی است که موج جدید بهرسمیتشناسی فلسطین پس از عملیات «طوفان الأقصی» در اکتبر ۲۰۲۳ و تشدید حملات اسرائیل به غزه، بار دیگر توجه جهانی را به مسئله فلسطین جلب کرده است.
در پی تشدید بحران غزه، چند کشور اروپایی از جمله ایرلند، نروژ، اسپانیا و اسلوونی با صدور بیانیههای رسمی، فلسطین را به رسمیت شناختهاند.این کشورها با تأکید بر راهحل دو کشوری، اعلام کردند که بهرسمیتشناسی فلسطین گامی در جهت پایان درگیریها و تحقق صلح پایدار در خاورمیانه است.اما وزرای افراطی چون اسموتریچ در کابینه نتانیاهو به صراحت میگویند که کرانه باختری بخشی از رژیم اشغالگر بر اساس «وعده الهی» است و «هر خانه اسرائیلی که در کرانه باختری ساخته میشود، اعلام حاکمیت است و هر محله جدید میخی است برای استحکام برنامه ما».
