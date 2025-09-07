En
نرخ موالید خراسان جنوبی بالاتر از میانگین کشوری

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: نرخ خام حاصل از ثبت موالید در استان ۱۷.۳ در هزار ثبت شده که این رقم بالاتر از میانگین کشوری با رقم ۱۱.۶ در هزار است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مرتضی امیرآبادی‌زاده صبح یکشنبه در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها با اشاره به رسالت‌های ثبت احوال بیان کرد: ثبت چهار واقعه حیاتی اعم از ازدواج، طلاق، وفات و ولادت از مهم‌ترین وظایف این سازمان است.

وی با بیان اینکه در پنج ماه نخست امسال پنج هزار و ۷۳۱ ولادت در استان به ثبت رسیده است، ادامه داد: از این تعداد ۹۱ مورد چندقلوزایی بوده است.

امیرآبادی‌زاده با بیان اینکه از مجموع چندقلوزایی‌های ثبت شده، ۸۹ مورد دو قلوزایی و ۲ مورد سه قلوزایی بوده است، گفت: شهرستان‌های بیرجند و قاینات بیشترین درصد ثبت چندقلوزایی در این مدت را به خود اختصاص داده‌اند

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۲۰۳ مورد چندقلوزایی در استان به ثبت رسیده است، گفت: نرخ خام حاصل از ثبت موالید در استان ۱۷.۳ در هزار ثبت شده که این رقم بالاتر از میانگین کشوری با رقم ۱۱.۶ در هزار است.

وی اظهار داشت: جمعیت خراسان جنوبی در سال جاری ۸۵۳ هزار نفر بوده که از این تعداد ۴۳۶ هزار نفر مرد و ۴۱۷ هزار نفر زن هستند.

نرخ موالید خراسان جنوبی طلاق بحران جمعیت
تصاویر آتش سوزی عمدی یک خانواده ایرانی در تورنتو
