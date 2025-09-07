طرح خروج از NPT امروز در دستور کار مجلس

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سخنگوی هیئترئیسۀ مجلس درباره بررسی NPT اظهار داشت: امروز در جلسۀ هیئترئیسه موضوع گزارش کمیسیون امنیت ملی مربوط به پیشنهادات و طرح های ارائه شده در ارتباط با بحث خروج از انپیتی بررسی خواهد شد.
وی گفت: طرح دارای قید سهفوریت، بدون نوبت در دستور کار مجلس قرار میگیرد؛ در صورت تصویب کلیات و جزئیات آن در همان روز در صحن علنی بررسی میشود.
سخنگوی هیئترئیسۀ مجلس افزود: در هنگام بررسی طرح، اعضای شورای نگهبان نیز در مجلس حاضر میشوند تا در صورت تصویب نهایی، عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را بررسی و نظر خود را اعلام کنند.
