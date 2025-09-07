En
سرانجام طرح تعطیلی پنجشنبه ها به کجا رسید؟

فضل الله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت تعطیلی پنجشنبه ها گفت: تعطیلی پنجشنبه ها به قصه پرغصه‌ای تبدیل شده است. در ابتدا، پیشنهاد تعطیلی روزهای شنبه مطرح شد، اما به دلیل ایرادات مطرح شده از سوی فقهای شورای نگهبان این طرح برگشت داده شد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره بازگشت طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها به کمیسیون اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، فضل الله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت تعطیلی پنجشنبه ها گفت: تعطیلی پنجشنبه ها به قصه پرغصه‌ای تبدیل شده است. در ابتدا، پیشنهاد تعطیلی روزهای شنبه مطرح شد، اما به دلیل ایرادات مطرح شده از سوی فقهای شورای نگهبان این طرح برگشت داده شد.

وی ادامه داد: نهایتاً بحث کاهش ساعات اداری در کمیسیون اجتماعی مطرح شد که ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه تبدیل و در صحن کمیسیون تصویب شد و قرار بر این شد که ساعات کاری از روز شنبه تا پایان ساعات اداری روز چهارشنبه ادامه یابد و روز پنج‌شنبه ساعت کاری نداشته باشیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همچنین، روز جمعه هم براساس قانون اساسی به عنوان روز تعطیل در نظر گرفته شد. ما این مصوبه را از کمیسیون به صحن بردیم و مصوب شد، اما در نهایت در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه رد شد و مجمع آن را مغایر با قانون دانست و بیان کرد که کاهش ساعات کار اداری با سیاست‌های کلی نظام همخوانی ندارد و مغایر آن است.

وی ادامه داد: براساس سیاست‌های کلی نظام باید رشد اقتصادی هشت درصدی در پایان برنامه تحقق پیدا کند که با کاهش ساعات اداری ممکن نیست. نکته دیگر این است که کاهش ساعات کار اداری برای کارگران هم با قوانین کار و سیاست‌های کلی نظام اداری مغایرت دارد.

