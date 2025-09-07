En
قالیباف: قیمت مرغ، نماد ناکارآمدی در اداره کشور است

این روزها گران‌ی های افسارگسیخته دغدغه اصلی مردم شده است و زندگی را بر مردم سخت کرده و پدران را شرمنده و شرمسار خانواده ها نموده است.
رئیس مجلس گفت: راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی خنثی سازی تحریم ها است که با همت و شجاعت آن را به مرحله اجرا برسانیم.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 5 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: رهبر معظم انقلاب روز گذشته، در جلسۀ شورای هماهنگی اقتصادی نکات مهمی را در خصوص ادارۀ اقتصادی کشور بیان فرمودند و نقشۀ راه هر سه قوه را در مواجهۀ با مشکلات اقتصادی ترسیم کردند.

وی افزود: برای برداشتن بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، باید راهکاری متفاوت داشته باشیم، نشستن و دست‌روی‌دست گذاشتن تا زمان لغو خوش‌بینانۀ تحریم‌ها، راهکار کارگشا نیست؛ آنچه که باید برای رفع تحریم‌ها انجام شود و تلاشی که باید در عرصۀ دیپلماسی صورت گیرد، شرایط خود را دارد که پیش از این هم گفته شده است.

رئیس مجلس یادآور شد: امروز، راهکار اصلی ما خنثی سازی تحریم‌هاست که باید با همت و تلاش و شجاعت آن را به مرحله انجام برسانیم؛ برای عبور از تحریم‌ها باید تک تک مردم ایران را قوی کنیم و همانطور که رهبر انقلاب نیز فرمودند با بی‌اثر کردن تحریم‌هاست که می‌توان رفع تحریم‌ها را نیز رقم زد.

قالیباف با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب روز گذشته، تصریح کرد: ایشان چهار سرفصل مهم و حیاتی را برای حل مشکلات کشور در میان مدت بیان فرمودند .به لطف خدا و با تلاش همۀ شما همکاران عزیز، مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه خود یعنی ریل گذاری و نظارت، در هر چهار سرفصل مطرح شده از سوی ایشان، اقداماتی مهم در دست دارد.

رئیس قوه مقننه افزود: سرفصل اولی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد مربوط به کسری بودجه بود؛ همانطور که همه متفق القول هستیم اصلاح ساختار بودجه ، محور اول بستۀ اقتصاد مردمی مجلس شورای اسلامی است و همکاران محترم، بویژه نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس ماه‌هاست با نمایندگان محترم سازمان برنامه و بودجه در حال رایزنی هستند تا ان‌شاءالله بودجه سال آینده کشور با رعایت اصول مصوب اصلاح ساختار بودجه ارسال شود.

نماینده تهران در مجلس عنوان کرد: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب، از سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود، همانطور که پیش از این وعده‌ داده بودند، بودجه را با ایجاد تغییرات لازم ارسال کنند تا بار فشار کسری بودجه کاهش پیدا کند.

قالیباف با اشاره به سرفصل دوم مورد تاکید رهبر انقلاب، گفت: سرفصل دوم مربوط به جهش تولید است که در بستۀ اقتصاد مردمی با عنوان رونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال برای جهش تولید مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است و در این خصوص طرح های مختلفی در دستور کار مجلس است .

وی ادامه داد: یکی از آن طرح ها، طرح جهش تولید مسکن است که کلیات آن به تصویب نمایندگان رسیده، و می‌تواند تحولی جدی در تولید مسکن به عنوان یکی از پیش‌ران‌های اقتصاد ، پدید آورد. طرح ساماندهی بازار خودرو و همچنین طرح ساماندهی بازار زنجیرۀ فولاد نیز توسط نمایندگان محترم در حال پیگیری است. خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تصویب اعطای تسهیلات در خصوص آن نیز گام مهم دیگری بود که از سوی نمایندگان مجلس یازدهم برداشته شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سرفصل سوم یعنی افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و نهادهای عمومی، تصویب قانون افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل صرف سهام بدون حق تقدم اقدام مهمی بود که مجلس در تلاش خواهد بود بر اجرای درست آن به نحوی که به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، نظارت کند.

قالیباف همچنین یادآور شد: سرفصل چهارم مورد مطالبه مقام معظم رهبری، ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف است. مردم عزیز ما مطلعند که در چهار ماه گذشته، نمایندگان محترم، به طور مداوم پیگیر به سرانجام رسیدن قانون حمایت معیشتی از مردم بوده‌اند.

وی با اشاره به تاکید دیروز مقام معظم رهبری و انتظار مردم، گفت: اکنون این امیدواری وجود دارد که دولت و مجلس با هماهنگی و همکاری هر چه سریعتر، قانون حمایت معیشتی از مردم را به مرحله اجرا برسانند و انتظارات موجود را پاسخ دهد. طبق این قانون باید تا پایان سال به 60 میلیون نفر از هموطنان عزیز ما، یارانۀ کالاهای اساسی پرداخت شود.

قالیباف تصریح کرد: همچنین مجلس وظیفه خود می‌داند راهبردهای تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب را بطور ویژه در بودجه 1400 و برنامه پنج ساله هفتم توسعه مورد توجه قرار دهد تا در ریل گذاری یک ساله و پنج سال پیش رو کشور با جهت گیری درست حرکت کند.

وی افزود: خاتمه کلام اینکه، این روزها گران‌ی های افسارگسیخته دغدغه اصلی مردم شده است و زندگی را بر مردم سخت کرده و پدران را شرمنده و شرمسار خانواده ها نموده است. گرانی های کمرشکنی که یک روز با تخم مرغ آغاز شد و حال به مرغ رسیده است و امروز قیمت مرغ تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاستگذاری شده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: ضروری است بخش‌های مختلف دولت با هماهنگی کامل سریعاً نسبتاً به ساماندهی مجدد بازار کالاهای اساسی به خصوص مرغ اقدام کنند در همین زمینه لازم است کمیسیون کشاورزی مجلس با سرعت و دقت وظیفه نظارتی خود را در این باره انجام و گزارش آن را به مجلس و مردم ارائه کند.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
مستضعف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
1
10
پاسخ
هم نتیجه خنثی سازی تحریمها رو در دولت قبل دیدیم و هم نتیجه تحریمها رو در این دولت : راه حل فقط لغو تحریمها است و بس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
7
پاسخ
قیمت مرغ نتیجه دخالت دستوری در بازار است. به هر حال قیمت باید طوری باشد که هم برای مرغدار صرفه داشته باشد و ضرر نکند و هم به مردم فشار نیاید. اگر از اول واردات نهاده ها در انحصار چند مجموعه قرار نمی گرفت و ارز ترجیحی به آن تعلق نمی گرفت و همه آزاد بودند که نهاده وارد کنند و قیمت گذاری دستوری هم صورت نمی گرفت و قیمت توسط بازار تعیین می شد شاید به نفع تولیدکننده و مصرف کننده بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
7
پاسخ
والا مردم کاره ای نیستم شما رییس مجلسید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
5
پاسخ
مرغدارها هم ناراضی هستند و هزینه های غذای مرغ و نگهداری مرغ بالا رفته. با قیمت گذاری دستوری، تولید مرغ برایشان صرفه ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
9
پاسخ
نمادهای ناکارآمدی خیلی بیشتر هستند شما مرغ رو میبینید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
8
پاسخ
قیمت قارچ از قیمت مرغ پر کشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
0
0
پاسخ
آقای قالیباف
در دولت رئیسی مرغ از ۲۶ تومن شد ۹۰ تومن
چرا دم بر نیاوردید
انگار شما همین دیروز اومدید سر کار؟
