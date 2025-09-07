قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۶ شهریور

|
بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۱۶ شهریور
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
719,665
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,018,100
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
846,213
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,207,000
|
درهم امارات
|
281,390
|
پوند انگلیس
|
1,390,700
|
لیر ترکیه
|
24,900
|
فرانک سوئیس
|
1,289,600
|
یوان چین
|
144,400
|
ین ژاپن
|
698,750
|
وون کره جنوبی
|
740
|
دلار کانادا
|
743,100
|
دلار استرالیا
|
674,700
|
دلار نیوزیلند
|
606,300
|
دلار سنگاپور
|
798,600
|
روپیه هند
|
11,680
|
روپیه پاکستان
|
3,635
|
دینار عراق
|
782
|
پوند سوریه
|
79
|
افغانی
|
15,010
|
کرون دانمارک
|
161,600
|
کرون سوئد
|
109,800
|
کرون نروژ
|
102,800
|
ریال عربستان
|
274,770
|
ریال قطر
|
283,000
|
ریال عمان
|
2,675,600
|
دینار کویت
|
3,376,600
|
دینار بحرین
|
2,732,400
|
رینگیت مالزی
|
244,000
|
بات تایلند
|
32,030
|
دلار هنگ کنگ
|
132,000
|
روبل روسیه
|
12,540
|
منات آذربایجان
|
602,800
|
درام ارمنستان
|
2,690
|
لاری گرجستان
|
379,900
|
سوم قرقیزستان
|
11,780
|
سامانی تاجیکستان
|
110,200
|
منات ترکمنستان
|
293,500
