انفجار یک ساختمان مسکونی در ملارد با ٨ مصدوم

رییس سازمان اورژانس استان تهران از انفجار یک ساختمان مسکونی در ملارد و مصدوم شدن ۸ نفر خبر داد.
انفجار یک ساختمان مسکونی در ملارد با ٨ مصدوم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در این باره گفت:حوالی ساعت ۲۰ شب گذشته، گزارش وقوع انفجار و آوار در یک ساختمان مسکونی، در سرآسیاب ملارد به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی افزود: با اعلام این حادثه، بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یکدستگاه موتورلانس و یکدستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند.

رییس سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: متاسفانه در این حادثه هشت نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط کارشناسان اورژانس استان تهران جهت ادامه درمان به بیمارستان شهدای سلامت ملارد منتقل شدند.

انفجار ملارد اورژانس
