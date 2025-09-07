انفجار یک ساختمان مسکونی در ملارد با ٨ مصدوم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در این باره گفت:حوالی ساعت ۲۰ شب گذشته، گزارش وقوع انفجار و آوار در یک ساختمان مسکونی، در سرآسیاب ملارد به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.
وی افزود: با اعلام این حادثه، بلافاصله پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یکدستگاه موتورلانس و یکدستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند.
رییس سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: متاسفانه در این حادثه هشت نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط کارشناسان اورژانس استان تهران جهت ادامه درمان به بیمارستان شهدای سلامت ملارد منتقل شدند.
