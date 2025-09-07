En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ساعت دقیق ماه‌گرفتگی کامل در سراسر ایران

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، آسمان ایران میزبان یکی از زیباترین پدیده‌های نجومی سال خواهد بود: ماه گرفتگی کامل. این پدیده که به «ماه خونین» شهرت دارد، پس از ۷ سال دوباره در آسمان کشورمان رخ می‌دهد و تمامی مراحل آن از ابتدا تا انتها در سراسر ایران قابل مشاهده است.
کد خبر: ۱۳۲۷۰۰۷
| |
1102 بازدید
ساعت دقیق ماه‌گرفتگی کامل در سراسر ایران

 

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، آسمان ایران میزبان یکی از زیباترین پدیده‌های نجومی سال خواهد بود: ماه گرفتگی کامل. این پدیده که به «ماه خونین» شهرت دارد، پس از ۷ سال دوباره در آسمان کشورمان رخ می‌دهد و تمامی مراحل آن از ابتدا تا انتها در سراسر ایران قابل مشاهده است.

به گزارش تابناک به نقل از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این ماه گرفتگی از ساعت ۱۹:۵۷ آغاز می‌شود و ماه به تدریج وارد سایه زمین خواهد شد. اوج این پدیده در ساعت ۲۱:۴۱ خواهد بود و در این زمان، ماه کاملاً به رنگ سرخ درمی‌آید.

جزئیات مراحل ماه گرفتگی به وقت شهرهای مختلف ایران:

شهر شروع گرفتگی جزئی شروع گرفتگی کامل اوج گرفتگی پایان گرفتگی کامل پایان گرفتگی جزئی

تهران ۱۹:۵۷ ۲۱:۰۱ ۲۱:۴۱ ۲۲:۲۳ ۲۳:۲۶

تبریز ۲۰:۰۲ ۲۱:۰۶ ۲۱:۴۶ ۲۲:۲۸ ۲۳:۳۱

مشهد ۱۹:۵۴ ۲۱:۰۰ ۲۱:۴۰ ۲۲:۲۲ ۲۳:۲۵

اصفهان ۱۹:۵۶ ۲۱:۰۲ ۲۱:۴۲ ۲۲:۲۴ ۲۳:۲۷

شیراز ۱۹:۵۳ ۲۱:۰۰ ۲۱:۴۰ ۲۲:۲۲ ۲۳:۲۵

اهواز ۲۰:۰۰ ۲۱:۰۶ ۲۱:۴۶ ۲۲:۲۸ ۲۳:۳۱

بندرعباس ۱۹:۵۰ ۲۱:۰۲ ۲۱:۴۲ ۲۲:۲۴ ۲۳:۲۷

کرمانشاه ۲۰:۰۲ ۲۱:۰۶ ۲۱:۴۶ ۲۲:۲۸ ۲۳:۳۱

ساری ۱۹:۵۳ ۲۱:۰۰ ۲۱:۴۰ ۲۲:۲۲ ۲۳:۲۵

ماه گرفتگی کامل به مدت ۸۲ دقیقه ادامه خواهد داشت و پس از آن، ماه به تدریج از سایه زمین خارج می‌شود. این رویداد نجومی، فرصتی استثنایی برای علاقه‌مندان به نجوم است که می‌توانند این پدیده را با چشم غیرمسلح یا با استفاده از تلسکوپ مشاهده کنند.

بسیاری از انجمن‌ها و گروه‌های نجومی در سراسر کشور، برنامه‌های رصدی رایگان را برای عموم مردم تدارک دیده‌اند که برای اطلاع از جزئیات آن می‌توانید به وب‌سایت انجمن‌های نجوم محلی مراجعه کنید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ماه گرفتگی خسوف پدیده طبیعی خبر فوری تهران شهرستان
اشتباه عجیب در وزنه‌برداری با ضرر مالی؛ ورود ممنوع پای پرواز/ انوشیروانی: از مسیر جایگزین رفتیم
کالابرگ ۲۸ میلیون ایرانی از کجا تامین می‌شود؟/ فهرست دریافت کنندگان مشخص شد
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شامگاه ۵ مرداد طولانی‌ترین ماه‌گرفتی قرن رخ می‌دهد
تصاویری جذاب و دیدنی از ابرماه افروخته سال ۲۰۲۲
اول بهمن شاهد آخرین ماه‌گرفتگی کامل باشید
طولانی‌ترین خسوف قرن در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
وقوع ماه گرفتگی در آسمان شامگاهی ۲۵ تیر
امشب ناظران ۴ قاره به تماشای ماه‌گرفتگی می‌نشینند
پدیده کیهانی ۱۶ شهریور: ماه خونین
اول بهمن "ماه" می‌گیرد
«اَبَر ماه‌گرفتگی خونین» در آسمان بامدادی فردا
بهترین نقاط برای رصد ابرماه و خسوف امشب
هم اکنون، ماه‌گرفتگی در بسیاری از نقاط جهان
غروب فردا، وقوع ماه گرفتگی در آسمان ایران
رصد آخرین ماه‌گرفتگی قرن
آخرین ماه‌گرفتگی سال ۹۵ در بامداد فردا
طولانی‌ترین ماه گرفتگی قرن در راه است
ماه برای آخرین بار در سال ۹۵ گرفت
امشب بخشی از قرص ماه تاریک می‌شود
۵ مرداد طولانی‌ترین خسوف قرن رخ می‌دهد
نماز آیات بعدازظهر امروز واجب است
جزئیات ماه‌گرفتگی «ابر ماه» در ۱۱ بهمن ماه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
تغییر ضرایب دروس در کنکور سراسری
انتشار نماهنگ «امت احمد» پیام عزیزی در هفته وحدت
تغییر نظام ایران به نفع هیچ کشوری در منطقه نیست/ پیشروی اسرائیل، ترکیه را به ایران نزدیک کرده است
حال ناخوش مسجد سید اصفهان+ عکس
جذب ۲۳ مدیر بدون کد استخدامی پس از اخراج‌‌های سیاسی
پزشکیان در آستانه نیویورک؛ تکرار لبخندهای خاتمی یا انزوای پرهزینه احمدی‌نژاد؟/اگر در دوره اول ترامپ مذاکره می‌کردیم، جنگ ۱۲روزه رخ نمی‌داد
چاپ همزمان کتاب جدید الیور جفرز در ایران و جهان/نقدی بر مشغله‌های روزمره و فراموشی دوستی
رانندگان این خودروها به شدت نقره‌داغ شدند
شاخص کل بورس در معاملات امروز ۱۶ شهریور
نخست‌وزیر ژاپن استعفا می‌کند!
سالن‌های دولتی تئاتر به فروش ۷ میلیاردی رسیدند
پالایشی‌ها چقدر از دولت طلبکارند؟
بررسی «نقش رسانه‌ها در تقویت وحدت» در فرهنگسرای رسانه
فیلم معروف بهرام بیضایی در جشنواره ونیز جایزه گرفت
ساعت دقیق ماه‌گرفتگی کامل در سراسر ایران
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۱ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۹۷ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۸۶ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۹ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۰ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۸ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۹ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۵ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۳ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ZDL
tabnak.ir/005ZDL