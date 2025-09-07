یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، آسمان ایران میزبان یکی از زیباترین پدیدههای نجومی سال خواهد بود: ماه گرفتگی کامل. این پدیده که به «ماه خونین» شهرت دارد، پس از ۷ سال دوباره در آسمان کشورمان رخ میدهد و تمامی مراحل آن از ابتدا تا انتها در سراسر ایران قابل مشاهده است.
به گزارش تابناک به نقل از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این ماه گرفتگی از ساعت ۱۹:۵۷ آغاز میشود و ماه به تدریج وارد سایه زمین خواهد شد. اوج این پدیده در ساعت ۲۱:۴۱ خواهد بود و در این زمان، ماه کاملاً به رنگ سرخ درمیآید.
جزئیات مراحل ماه گرفتگی به وقت شهرهای مختلف ایران:
شهر شروع گرفتگی جزئی شروع گرفتگی کامل اوج گرفتگی پایان گرفتگی کامل پایان گرفتگی جزئی
تهران ۱۹:۵۷ ۲۱:۰۱ ۲۱:۴۱ ۲۲:۲۳ ۲۳:۲۶
تبریز ۲۰:۰۲ ۲۱:۰۶ ۲۱:۴۶ ۲۲:۲۸ ۲۳:۳۱
مشهد ۱۹:۵۴ ۲۱:۰۰ ۲۱:۴۰ ۲۲:۲۲ ۲۳:۲۵
اصفهان ۱۹:۵۶ ۲۱:۰۲ ۲۱:۴۲ ۲۲:۲۴ ۲۳:۲۷
شیراز ۱۹:۵۳ ۲۱:۰۰ ۲۱:۴۰ ۲۲:۲۲ ۲۳:۲۵
اهواز ۲۰:۰۰ ۲۱:۰۶ ۲۱:۴۶ ۲۲:۲۸ ۲۳:۳۱
بندرعباس ۱۹:۵۰ ۲۱:۰۲ ۲۱:۴۲ ۲۲:۲۴ ۲۳:۲۷
کرمانشاه ۲۰:۰۲ ۲۱:۰۶ ۲۱:۴۶ ۲۲:۲۸ ۲۳:۳۱
ساری ۱۹:۵۳ ۲۱:۰۰ ۲۱:۴۰ ۲۲:۲۲ ۲۳:۲۵
ماه گرفتگی کامل به مدت ۸۲ دقیقه ادامه خواهد داشت و پس از آن، ماه به تدریج از سایه زمین خارج میشود. این رویداد نجومی، فرصتی استثنایی برای علاقهمندان به نجوم است که میتوانند این پدیده را با چشم غیرمسلح یا با استفاده از تلسکوپ مشاهده کنند.
بسیاری از انجمنها و گروههای نجومی در سراسر کشور، برنامههای رصدی رایگان را برای عموم مردم تدارک دیدهاند که برای اطلاع از جزئیات آن میتوانید به وبسایت انجمنهای نجوم محلی مراجعه کنید.
