گوام مقابل امیدهای ایران ۶تایی شد

به گزارش تابناک، تیم فوتبال امید ایران امروز در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا به مصاف گوام رفت که و با نتیجه ۶-۰ به پیروزی رسید.
علیرضا صفری در دقیقه ۴۲، کسری طاهری در دقایق۴۷، ۷۴ و ۷۸، سعید سحرخیزان در دقیقه ۸۴ و محمد جواد حسیننژاد در دقیقه ۹۰ زننده گلهای تیم امید ایران در این مسابقه بودند.
گفتنی است امیدها تحت هدایت امید روانخواه در اولین بازی از گروه هنگ کنگ را با نتیجه ۴-۰ شکست دادند و حالا با این پیروزی در گروه چهار تیمه(ایران- هنگ کنگ- امارات - گوام) صدرنشین شدهاند.
