دومین پیروزی قاطع تیم امید ایران با طعم صدرنشینی

گوام مقابل امیدهای ایران ۶تایی شد

تیم فوتبال امید ایران در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا مقابل گوام به برتری رسید.
کد خبر: ۱۳۲۶۹۶۱
| |
108 بازدید

به گزارش تابناک، تیم فوتبال امید ایران امروز در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به مصاف گوام رفت که و با نتیجه ۶-۰ به پیروزی رسید. 

علیرضا صفری در دقیقه ۴۲، کسری طاهری در دقایق۴۷، ۷۴ و ۷۸، سعید سحرخیزان در دقیقه ۸۴ و محمد جواد حسین‌نژاد در دقیقه ۹۰ زننده گل‌های تیم امید ایران در این مسابقه بودند.

گفتنی است امیدها تحت هدایت امید روانخواه در اولین بازی از گروه هنگ کنگ را با نتیجه ۴-۰ شکست دادند و حالا با این پیروزی در گروه چهار تیمه(ایران- هنگ کنگ- امارات - گوام) صدرنشین شده‌اند.

افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ می‌دانیم
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
سلام پرواز
سفرمارکت
