جنبش حماس ضمن درخواست از جامعه جهانی و کشورهای عربی و اسلامی برای اقدام فوری علیه جنایات رژیم صهیونیستی، بهانه‌های این رژیم را برای هدف قرار دادن برج‌های مسکونی شهر غزه بی‌اساس و دروغ خواند.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه ای موج جدید جنایات رژیم صهیونیستی در شهر غزه و بمباران و تخریب برج های محل اسکان آوارگان را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه حماس آمده است: تخریب یک برج مسکونی جدید توسط ارتش دشمن صهیونیستی در شهر غزه و تهدید به هدف قرار دادن برج‌های بیشتر، تلاشی برای ارتکاب جنایت آواره کردن اجباری و پاکسازی نژادی برنامه ریزی شده است. تأکید وزیر جنگ دشمن بر ادامه سیاست تخریب برج‌های مسکونی در غزه، بیانگر ادامه جنایت کوچاندن اجباری ساکنان غزه و پاکسازی پاکسازی نژادی علیه ملت فلسطین است.

این بیانیه می افزاید: هدف قرار دادن برج های مسکونی توسط صهیونیست ها به بهانه استفاده مقاومت از آنها، بی اساس و دروغی مفتضح با هدف سرپوش گذاشتن بر جنایت جنگی و نسل کشی در غزه است. ما هشدار می‌دهیم که ادامه این جنایات با هدف نابودی کامل شهر غزه و تحمیل آوارگی اجباری فراگیر بر ساکنان آن، در جنایتی بی‌سابقه در تاریخ مدرن، صورت می‌گیرد.

جنبش حماس تأکید کرد: سازمان ملل متحد و شورای امنیت باید به سکوت خود پایان دهند و فوراً برای توقف تجاوز وحشیانه صهیونیستی به شهر غزه اقدام کنند.

این جنبش همچنین از کشورهای عربی و اسلامی و مردم آزاده جهان خواست که اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و سرکردگان دشمن و در رأس آنها نتانیاهو را به عنوان جنایتکاران جنگی پاسخگو کنند.