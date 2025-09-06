En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش حماس به بمباران برج‌های مسکونی غزه

جنبش حماس ضمن درخواست از جامعه جهانی و کشورهای عربی و اسلامی برای اقدام فوری علیه جنایات رژیم صهیونیستی، بهانه‌های این رژیم را برای هدف قرار دادن برج‌های مسکونی شهر غزه بی‌اساس و دروغ خواند.
کد خبر: ۱۳۲۶۹۵۴
| |
360 بازدید
واکنش حماس به بمباران برج‌های مسکونی غزه

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه ای موج جدید جنایات رژیم صهیونیستی در شهر غزه و بمباران و تخریب برج های محل اسکان آوارگان را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه حماس آمده است: تخریب یک برج مسکونی جدید توسط ارتش دشمن صهیونیستی در شهر غزه و تهدید به هدف قرار دادن برج‌های بیشتر، تلاشی برای ارتکاب جنایت آواره کردن اجباری و پاکسازی نژادی برنامه ریزی شده است. تأکید وزیر جنگ دشمن بر ادامه سیاست تخریب برج‌های مسکونی در غزه، بیانگر ادامه جنایت کوچاندن اجباری ساکنان غزه و پاکسازی پاکسازی نژادی علیه ملت فلسطین است.

این بیانیه می افزاید: هدف قرار دادن برج های مسکونی توسط صهیونیست ها به بهانه استفاده مقاومت از آنها، بی اساس و دروغی مفتضح با هدف سرپوش گذاشتن بر جنایت جنگی و نسل کشی در غزه است. ما هشدار می‌دهیم که ادامه این جنایات با هدف نابودی کامل شهر غزه و تحمیل آوارگی اجباری فراگیر بر ساکنان آن، در جنایتی بی‌سابقه در تاریخ مدرن، صورت می‌گیرد.

جنبش حماس تأکید کرد: سازمان ملل متحد و شورای امنیت باید به سکوت خود پایان دهند و فوراً برای توقف تجاوز وحشیانه صهیونیستی به شهر غزه اقدام کنند.

این جنبش همچنین از کشورهای عربی و اسلامی و مردم آزاده جهان خواست که اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و سرکردگان دشمن و در رأس آنها نتانیاهو را به عنوان جنایتکاران جنگی پاسخگو کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل فلسطین حماس غزه بمباران اشغال کوچ اجباری خبر فوری
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ می‌دانیم
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هدف قرار دادن برج مسکونی مشتهی در غرب شهر غزه
نیمه‌شب خونین در غزه، شهادت ۸۵ نفر طی چند ساعت
شروط اسرائیل برای پایان جنگ غزه
ناکامی ارتش رژیم اسرائیل در تخلیه شهر غزه
آغاز مرحله دوم حمله اشغالگرانه رژیم اسرائیل به غزه
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۰۸ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۵۰ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۹ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۹ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۶۳ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۷ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005ZCU
tabnak.ir/005ZCU