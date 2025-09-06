ماجرای دستگیری و احضار وکلا در رشت

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد، ابتدا پرتو برهان‌پور، وکیل دادگستری در شبکه ایکس از بازداشت سه وکیل در شهر رشت به نام‌های شهرزاد شربیانی، شادی فلاحتی و حسام پوراحمدی خبر داد و خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شد و سپس صالح نقره‌کار در یادداشتی در روزنامه «اعتماد» این نوع برخوردها با وکلا را نقد کرد و خواستار پایان دادن به آن شد.

این همه ماجرا نیست، تنها طی یک هفته گذشته، بیش از ۱۰ وکیل در استان گیلان به مراکز قضایی و امنیتی احضار شدند. بررسی‌های تکمیلی اعتماد اما نشان داد که اتهام این وکلا تبلیع علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه کشور بوده است.