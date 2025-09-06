En
محمد ثقفی به جمع شهدای جنگ ۱۲ روزه پیوست

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: در پی تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه به خاک ایران، «پاسدار محمد ثقفی» که مجروح شده و در کما به سر می‌برد، شب گذشته به شهادت رسید.
کد خبر: ۱۳۲۶۹۳۳
| |
1487 بازدید
محمد ثقفی به جمع شهدای جنگ ۱۲ روزه پیوست

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علی بخشی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: در پی تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه به خاک ایران، «پاسدار محمد ثقفی» که مجروح رژشده بود و در کما بود، شب گذشته به شهادت رسید.

وی گفت: یک تیرماه بود که سعید یونسی، مصطفی یونسی، سیدعلی اکبر میرمحمدی، اسماعیل قرقانی و جهانگیر تیموری در تجاوز رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و پاسدار محمد ثقفی به شدت مجروح شد. وی در این مدت در کما بود که شب گذشته به فیض شهادت نائل آمد. بخشی تصریح کرد: جزییات مراسم تشییع و تدفین شهید ثقفی به زودی اعلام می‌شود.

حسن صدری و محمدامین صدری از دیگر شهدای جنگ ۱۲ روزه شهرستان شهرضا هستند که در تهاجم رژیم صهیونیستی به کشورمان به شهادت رسیدند.

شهادت جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ می‌دانیم
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
الی گشت
