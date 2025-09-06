محمد ثقفی به جمع شهدای جنگ ۱۲ روزه پیوست

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: در پی تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه به خاک ایران، «پاسدار محمد ثقفی» که مجروح شده و در کما به سر می‌برد، شب گذشته به شهادت رسید.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علی بخشی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: در پی تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه به خاک ایران، «پاسدار محمد ثقفی» که مجروح رژشده بود و در کما بود، شب گذشته به شهادت رسید.

وی گفت: یک تیرماه بود که سعید یونسی، مصطفی یونسی، سیدعلی اکبر میرمحمدی، اسماعیل قرقانی و جهانگیر تیموری در تجاوز رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و پاسدار محمد ثقفی به شدت مجروح شد. وی در این مدت در کما بود که شب گذشته به فیض شهادت نائل آمد. بخشی تصریح کرد: جزییات مراسم تشییع و تدفین شهید ثقفی به زودی اعلام می‌شود.

حسن صدری و محمدامین صدری از دیگر شهدای جنگ ۱۲ روزه شهرستان شهرضا هستند که در تهاجم رژیم صهیونیستی به کشورمان به شهادت رسیدند.