سفر عجیب معاون ورزش با تیم بوکس به انگلیس

تیم ملی بوکس در حالی برای حضور در مسابقات جهانی به انگلیس رفته که یکی از معاونان وزارت ورزش و جوانان در این سفر این تیم را همراهی می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان در شرایطی از روز ۱۳ شهریور ماه در لیورپول انگلیس آغاز شده که یکی از نکات عجیب حضور سیدمناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در این سفر است. او روز دوشنبه ۱۰ شهریور همراه تیم ملی بوکس عازم این کشور شده است.

مسابقات بوکس نسبت به بسیاری از رشته‌های ورزشی در مدت زمان طولانی‌تری برگزار می‌شود و باید دید هاشمی تا پایان این سفر در کنار تیم خواهد بود یا زودتر به کشورمان بازمی‌گردد.

طبق اعلام فدراسیون بوکس وظایف سرپرستی تیم در این سفر با سیدروح‌الله حسینی رئیس این فدراسیون است. با این شرایط مشخص نیست معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان تحت چه عنوانی به لیورپول رفته است.