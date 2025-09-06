به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مجموعه داستان «رد نامنظمی روی برفها» نوشته جمعی از نویسندگان توسط انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده و یکی از آثار مربوط به پیامبر اکرم (ص) در بازار نشر است.
شناختن و شناساندن پیامبر خاتم که خداوند در قرآن او را «اسوه» میخواند در هر عصر و زمان باید با زبانی تازه و هنرمندانه مطرح شود تا با دلها و اندیشهها پیوندی ژرفتر و پایدار بیابد. داستان کوتاه یکی از ظرفیتهای مناسبی است که میتواند مفسر سیر و سلوک پیامبر باشد و علاوه بر بزرگسالان مورد استقبال نوجوانان نیز قرار گیرد. مجموعه داستانهای این کتاب حاصل جشنواره خاتم است.
این کتاب مجموعهای از ۱۱ داستان با عناوین «رد نامنظمی روی برفها»، «نخلها سرشان را بالا گرفتند»، «داستان مباهله»، «مرد چهلم»، «من محمد را دوست دارم»، «پای بت بامیان»، «ابراهیمی دیگر»، «این جنگ لعنتی»، «بازگشت» و «رستگاری اجباری» است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
«تمام آن سه ساعت را رفتم توی بحر ننه. آفتاب آبادان همانطور که پوستش را سوزانده بود، بدیهاش را هم خاکستر کرده بود و قلبش بیغل و غش طوری میزد که انگار یک قورباغه کوچک توی قفسه سینهاش بپر بپر میکرد. دو ساعت و اندی زل زد به پرده سینما، بیآنکه گپی بزند. آن روز هم بساط ذکر زیر لب داشت و پاک کردن گوشه چشمش با پر مینار. فیلم که رسید به سکانس فتح مکه، با هر آوای لا الله الا الله انگار آبچهای از اروند راه گرفته باشد به چشمهایش و وقتی ابوسفیان گفت محمد از قلبها وارد میشود نه از دیوارها به آرامی و چند دفعه مشت کوباند روی قلبش. از سینما که میآمدیم بیرون، گفت: ننه یه امروئه توی عمرم نمینویسن، و با نفس بلندی هوا را کشید توی ریههاش.»
اینکتاب با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۰ هزار تومن عرضه شده است.
