En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

معرفی یک‌مجموعه‌داستان نبوی

مجموعه داستان «رد نامنظمی روی برف‌ها» یکی از آثار داستانی مربوط به پیامبر اکرم (ص) در بازار نشر است.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۸۷
| |
203 بازدید

معرفی یک‌مجموعه‌داستان نبوی

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مجموعه داستان «رد نامنظمی روی برف‌ها» نوشته جمعی از نویسندگان توسط انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شده و یکی از آثار مربوط به پیامبر اکرم (ص) در بازار نشر است. 

شناختن و شناساندن پیامبر خاتم که خداوند در قرآن او را «اسوه» می‌خواند در هر عصر و زمان باید با زبانی تازه و هنرمندانه مطرح شود تا با دل‌ها و اندیشه‌ها پیوندی ژرف‌تر و پایدار بیابد. داستان کوتاه یکی از ظرفیت‌های مناسبی است که می‌تواند مفسر سیر و سلوک پیامبر باشد و علاوه بر بزرگسالان مورد استقبال نوجوانان نیز قرار گیرد. مجموعه داستان‌های این کتاب حاصل جشنواره خاتم است. 

این کتاب مجموعه‌ای از ۱۱ داستان با عناوین «رد نامنظمی روی برف‌ها»، «نخل‌ها سرشان را بالا گرفتند»، «داستان مباهله»، «مرد چهلم»، «من محمد را دوست دارم»، «پای بت بامیان»، «ابراهیمی دیگر»، «این جنگ لعنتی»، «بازگشت» و «رستگاری اجباری» است. 

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«تمام آن سه ساعت را رفتم توی بحر ننه. آفتاب آبادان همان‌طور که پوستش را سوزانده بود، بدی‌هاش را هم خاکستر کرده بود و قلبش بی‌غل و غش طوری می‌زد که انگار یک قورباغه کوچک توی قفسه سینه‌اش بپر بپر می‌کرد. دو ساعت و اندی زل زد به پرده سینما، بی‌آنکه گپی بزند. آن روز هم بساط ذکر زیر لب داشت و پاک کردن گوشه چشمش با پر مینار. فیلم که رسید به سکانس فتح مکه، با هر آوای لا الله الا الله انگار آبچه‌ای از اروند راه گرفته باشد به چشم‌هایش و وقتی ابوسفیان گفت محمد از قلب‌ها وارد می‌شود نه از دیوارها به آرامی و چند دفعه مشت کوباند روی قلبش. از سینما که می‌آمدیم بیرون، گفت: ننه یه امروئه توی عمرم نمی‌نویسن، و با نفس بلندی هوا را کشید توی ریه‌هاش.» 

این‌کتاب با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۰ هزار تومن عرضه شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کتاب پیامبر اکرم نبوی رسول الله داستان نویسی ادبیات داستان داستان کوتاه
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ می‌دانیم
عکس: یک نام جالب در قبرستان یهودیان تهران!
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
کالابرگ ۲۸ میلیون ایرانی از کجا تامین می‌شود؟/ فهرست دریافت کنندگان مشخص شد
ایفمارک تست‌های پزشکی منیر الحدادی را تأیید کرد
برگزاری جشن امامت حضرت مهدی و هفته وحدت در مسجد احباب الحسین
فاطمه، زهرا و مریم؛ پرتکرارترین نام دختران ایرانی از ۱۲۹۷
واکنش نماینده مجلس به دروغگویی وزیر جهاد کشاورزی
قبض برق نجومی در انتظار جاماندگان ثبت‌نام املاک
برپایی نمایشگاه آثار دست‌ساز اسرای ایرانی و عراقی جنگ
والیبالیست‌های قهرمان: ما را معاف کنید!
فلاحت‌پیشه: دیپلمات‌ها می‌توانند جلوی جنگ را بگیرند
جی-۲۰؛ تنها جنگنده نسل پنجم دو سرنشین عملیاتی
تأکید پزشکیان بر کنترل هزینه‌های وزارت جهادکشاورزی
ماجرای ازدحام اتباع افغان در مقابل پلیس مهاجرت
سقف وام خرید خودرو جانبازان ۳۲۰ میلیون شد
معرفی یک‌مجموعه‌داستان نبوی
افشای جزئیات مصوبه دولت لبنان درباره خلع سلاح حزب الله/ حزب الله: حق استعفا یا اعتراض خیابانی را محفوظ می‌دانیم
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۹۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۵۰ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۷ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۹ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۹ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۶۳ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۱ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۷ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005ZBP
tabnak.ir/005ZBP