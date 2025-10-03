۱۱/مهر/۱۴۰۴
Friday 03 October 2025
۰۸:۳۰
فیلم
>>
موسیقی
کد خبر:۱۳۲۶۸۶۸
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱
03 October 2025
ریتم؛
پاییز را به خاطر بسپار ؛ میلاد درخشانی
پاییز را به خاطر بسپار قطعهای از میلاد درخشانی در قالب یک دو نوازی تار و ویولنسل است. اجرای این قطعه را در میان طبیعت زیبا در تابناک میبینید و میشنوید.
ویدیوهای مرتبط
سولوی باروک برای ابوا ؛ تلمان
یک سولوی باروک که برای سولوی ابوا ساخته شده را با اجرای گیورگ فیلیپ...
خنده کنیم ما ؛ میلاد درخشانی
خنده کنیم ما قطعهای از میلاد درخشانی آهنگساز، خواننده و نوازنده است....
بگو چی شده عزیزم ؛ مهدی مقدم
بگو چی شده عزیزم یکی از قطعات مهدی مقدم خواننده پاپ است. موزیک ویدیوی...
جزئیات بمب گذاری سازمان منافقین در کنسرت گوگوش
وقتی فائقه آتشین مشهور به گوگوش به همراه همسر وقتش مسعود کیمیایی با...
بنشین تماشایت کنم ؛ آرمان گرشاسبی
بنشین تماشایت کنم قطعهای از آرمان گرشاسبی است. موزیک ویدیوی این قطعه را...
کنسرت «آقای جدی میفرمایید»!
«احمد خطر» که با لفظ «جدی میفرمایید» معروف شد نیز از برگزاری کنسرت خبر...
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت ؛ محمدرضا شجریان
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت و آتش دل، غزلهایی از حافظ است که محمدرضا...
پخش قطعه «اندک اندک جمع مستان میرسد» با کلک زدن به محمدعلی ابطحی!
تهیهکننده پیشکسوت رادیو درباره پخش قطعه «اندک اندک جمع مستان میرسد» در...
پخش دومین تکخوانی زن در صداوسیما
شبکه آموزش سیما در تیتراژ پایانی یکی از برنامههای تولیدی خود، از صدای...
سیروان خسروی پس از لغو کنسرتش توسط نیاوراننشینها: توان جنگیدن ندارم!
سیروان خسروی دیشب در سخنانی از لغو کنسرت های این خواننده و ایهام در...
حضور غیرمنتظره سارا منجزی در ختم امید جهان!
سارا منجزی، بازیگر و همسر محمد علیزاده «خواننده پاپ» در مراسم ختم امید...
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
تصاویری جنجالی از کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس منتشر شده که...
اجرای سوزناک شهرام شکوهی در ختم امید جهان
در ختم امید جهان خواننده، شهرام شکوهی خواننده پاپ به اجرا پرداخت. حضور...
کنسرت مشترک محسن لرستانی و جواد یساری!
ویدیویی از کنسرت مشترک محسن لرستانی و جواد یساری در فضای مجازی وایرال...
دختر ایرونی ؛ سهراب پاکزاد
دختر ایرونی قطعهای از سهراب پاکزاد خواننده پاپ کشور است. اجرای زنده...
افشای پشت پرده بازگشت تتلو به ایران؛ 700 هزار دلار را دود کرد!
مسعود جمالی کنسرت گذار لس آنجلسی که قرار بود برای امیر تتلو تور برگزار...
سنگ تمام محمد علیزاده برای سارا منجزی پور روی صحنه
ویدیوی وایرال شده از تشکر و قدردانی محمد علیزاده از همسرش سارا منجزی پور...
پولاد کیمیایی طوفان کرد: گوگوش از خانه بیرونم کرد!
پس از مصاحبه کامبیز قربانی پسر گوگوش، افشاگری پولاد کیمیایی در پاسخ به...
کنجکاوی بیپایان ؛ میلاد درخشانی
قطعه کنجکاوی بیپایان قطعهای از میلاد درخشانی نوازنده موسیقی سنتی ایران...
برمیگردم ؛ آرمان گرشاسبی
برمیگردم قطعهای از خواننده پاپ ایرانی آرمان گرشاسبی است. موزیک ویدیو...
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق