سولوی باروک برای ابوا ؛ تلمان
ریتم؛

پاییز را به خاطر بسپار ؛ میلاد درخشانی

پاییز را به خاطر بسپار قطعه‌ای از میلاد درخشانی در قالب یک دو نوازی تار و ویولنسل است. اجرای این قطعه را در میان طبیعت زیبا در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
