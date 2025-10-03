گر به تو افتادم نظر ؛ محمدرضا شجریان

گر به تو افتادم نظر، یکی از غزلیات میرزا محمدطاهر وحید قزوینی (منشی و وزیر اواخر دوره صفوی) است که بهایی‌ها برخلاف واقع صد سال بعد آن را به طاهره قره العین منتسب کرده‌اند. اقبال لاهوری نیز این شعر را در آثار آورده است. این غزل را محمدرضا شجریان به همراه گروه شیدا در کنسرت چهره به چهره در باغ فردوس اجرا کرد. در این اجرا علاوه بر شجریان محمدرضا لطفی به عنوان سرپرست گروه و نوازنده تار، عبدالنقی افشارنیا به عنوان نوازنده نی، میراسماعیل صدوقی آسا به عنوان نوازده عود، زیدالله طلوعی به عنوان نوازنده رباب، بیژن کامکار در مقام نوازنده دف، پشنگ کامکار به عنوان نوازنده سنتور، ارژنگ کامکار به عنوان نوازنده تنبک، هادی منتظری و درویش رضا منظی به عنوان نوازندگان کمانچه اجرا کردند. این قطعه را در تابناک می‌بینید.