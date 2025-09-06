En
سقف وام خرد ۴۰۰ میلیون تومان شد

سقف پرداخت وام خرد و کارت اعتباری شبکه بانکی به ۴۰۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات قرض الحسنه اشخاص حقیقی در بانک های قرض الحسنه به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۳۰
712 بازدید
سقف وام خرد ۴۰۰ میلیون تومان شد

معاون اداره عملیات اعتباری در خصوص افزایش سقف تسهیلات خرد شبکه بانکی و سقف تسهیلات  قرض الحسنه بانک های قرض الحسنه گفت: با تمهیدات بانک مرکزی، سقف پرداخت وام خرد و کارت اعتباری شبکه بانکی به 400 میلیون تومان و سقف تسهیلات  قرض الحسنه اشخاص حقیقی در بانک های قرض الحسنه به 500 میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم،  همچنین برای نخستین بار، سقف تسهیلات قرض الحسنه قابل پرداخت به اصناف با اولویت واحدهای تولیدی یک میلیارد تومان تعیین شد.

سارا جلالی معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی گفت: با توجه به آنکه بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در قالب تسهیلات خرد به اشخاص حقیقی و خانوارها پرداخت می شود، بانک مرکزی به منظور تقویت قدرت خرید خانوارها، توسعه تقاضای موثر این تسهیلات و حفظ اثربخشی آن، نسبت به بازنگری و افزایش سقف تسهیلات خرد و کارت اعتباری به 400 میلیون تومان اقدام کرد.

وی گفت: همچنین به منظور تقویت و ترویج فرهنگ سپرده گذاری قرض الحسنه و هم راستایی سیاست های اعتباری بانک مرکزی و در چارچوب دستور العمل تاسیس، فعالیت و نحوه نظارت بر بانک های قرض الحسنه  (مصوبه مردادماه هیات عالی بانک مرکزی) سقف تسهیلات قرض الحسنه بانک های قرض الحسنه برای اشخاص حقیقی به 500 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی 1٫5 میلیارد تومان افزایش یافت. 

معاون اداره عملیات اعتباری  خاطر نشان کرد: همچنین برای  نخستین بار سقف تسهیلات قرض الحسنه قابل پرداخت به اصناف با اولویت واحدهای تولیدی و پس از ارزیابی فنی و اقتصادی کسب و کار توسط بانک عامل، یک میلیارد تومان تعیین شد. 

جلالی در پایان خاطر نشان کرد: شرایط و نحوه سپرده گذاری، تضامین و سایر امور مرتبط با اخذ تسهیلات از بانک های قرض الحسنه از طریق پایگاه های اطلاع رسانی بانک های مذکور اطلاع رسانی خواهد شد. 
 

