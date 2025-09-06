En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تنها مردی که مشکل ناترازی انرژی ایران را حل می‌کند!

در روزهایی که ایران از ناترازی انرژی در حوزه‌های مختلف رنج می‌برد می‌توان به یک نفر دل بست؛ او خود را استاد حوزه‌های انتقال و مدیریت انرژی معرفی می‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۰۸
| |
1217 بازدید

مردی که مشکل ناترازی انرژی ایران را حل می‌کند

در دنیای شگفت‌انگیز فضای مجازی ایران، جایی که هرکس با یک گوشی و چند فالوئر می‌تواند ستاره شود، "استاد ح" ظهور کرده است؛ استاد خودخوانده‌ی انتقال انرژی از راه دور، که با یک تماس تصویری ادعا می‌کند "چیِ" کیهانی را از این سر دنیا به آن سر دنیا پرتاب می‌کند!

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، استاد م.ح، این ابرقهرمان دیجیتال، با چند ژست عرفانی و یک وب‌کم، قول می‌دهد چاکراهای شما را باز کند و حال‌وهوای‌تان را از کسالت به کیهان ارتقا دهد. اما سوال اینجاست: چرا اینقدر استقبال؟ چرا این استادان انرژی آزادانه هر روز ظهور می‌کنند و مثل قارچ از گوشه و کنار فضای مجازی سر برمی‌آورند؟

تنها مردی که مشکل ناترازی انرژی ایران را حل می‌کند!

استاد ح با راه‌اندازی دوره‌های آموزشی حضوری و  آنلاین، که قیمت‌شان احتمالاً از  جیب خیلی‌ها برنمی‌آید است، وعده می‌دهد شما هم می‌توانید جادوگر انرژی شوید. فقط کافی است میلیون‌ها تومان ناقابل خرج کنید و باور کنید که انرژی مثل بسته‌های اینترنت 4G قابل انتقال است! او با جملاتی پرطمطراق مثل «جهان در دستان شماست» یا «انرژی‌تان را به من بسپارید»، مخاطبان را مسحور می‌کند. اما برخی از مخاطبان ایرانی، که استاد طنز و طعنه‌اند، حسابی به میدان آمده‌اند. یکی در کامنت‌ها نوشته: «استاد ح، این انرژی که می‌فرستی، ربطی به موتوری هم دارد یا فقط به خود جنس مربوط است؟» دیگری با خنده پرسیده: «اینترنت رایتل کافیه یا باید فیبر نوری بکشیم؟» اما مخاطبانی نیز واقعا پیگیر او و دوره‌هایش هستند.

 

نانرازی انرژی را به او بسپارید

 استاد ح، بی‌توجه به طعنه‌ها، با اعتمادبه‌نفسی که خود اعتماد به نفس را هم شرمنده می‌کند، به کارش ادامه می‌دهد. ادعا می‌کند با نگاه به چشمان شما از پشت مانیتور، می‌تواند بلوک‌های انرژی‌تان را آزاد کند. حالا این بلوک‌ها کجا گیر کرده‌اند؟ فقط خودش می‌داند! منتقدان می‌گویند این جلسات بیشتر شبیه استندآپ کمدی است تا درمان. یکی توییت کرده: «استاد ح اگه انرژی منتقل می‌کنه، چرا هنوز شارژ گوشیم صفره؟» دیگری نوشته: «من یه جلسه شرکت کردم، فقط انرژی حساب بانکیم غیبش زد!»

با این شرایط احتمالاً بتوان حل مشکل ناترازی انرژی در ایران را هم به این آقا سپرد! او دقیقاً در زمانی ظهور و بروز کرده است که ایران در حوزه انرژی ناترازی‌هایی دارد و نیاز به مدیریت موفق و کاردان در این عرصه دارد.

مردی که مشکل ناترازی انرژی ایران را حل می‌کند

واقعا چرا؟

اما چرا اینقدر استقبال؟ شاید چون مردم در این روزگار پراسترس دنبال چیزی هستند که حال‌شان را خوب کند، حتی اگر فقط یک توهم انرژی‌درمانی باشد. و چرا اینقدر آزادند؟ چون در فضای مجازی آنچنان که باید جلودار مجرمین نیستند! کلاهبرداری هم نه مدرک می‌خواهند، نه مجوز. فقط یک صفحه اینستاگرام و چند استوری با موسیقی یانی کافی است تا استاد انرژی شوید. لطفاً آقایان به فکر باشند وگرنه در شرایط اجتماعی امروز ظهور و بروز این پدیده‌ها عواقب ناگواری خواهد داشت.

چند روز پیش هم گزارشی نوشتیم درباره دختری که ادعا می‌کرد آینده را پیش‌بینی می‌کند و شعارش این بود: «من تور هستم!» و هنوز هم دارد ادامه می‌دهد. انگار هر روز یک ستاره جدید در آسمان مجازی ایران طلوع می‌کند، و استاد ح فقط یکی از این ستاره‌های پرنور است. او چیزی را جسته و گریخته از کشور چین شنیده با آن ادعایی را مطرح می‌کند. در حالی که در خود کشور چین نیز این موضوع موافق و مخالفان بسیاری دارد و چیز علمی درباره آن ثابت نشده است.

تابناک از این بزرگواران دعوت می‌کند با حضور در دفتر خبرگزاری قدرتشان را از نزدیک و در برابر دوربین‌های این رسانه در معرض دید عموم بگذارند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ناترازی برق ناترازی آب انرژی درمانی کلاهبرداری فضای مجازی
عکس: یک نام جالب در قبرستان یهودیان تهران!
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نکات مهمی در خصوص پیشگیری و پیگیری کلاهبرداری اینترنتی
وزارت بهداشت: انرژي درماني ممنوع!
کویت و چین هم فضای مجازی را کنترل می‌کنند
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
پیش بینی عجیب یک تحلیلگر/ قیمت طلا تا کجا افزایش می یابد؟
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ فقط ما!
ایران از روسیه سرخورده شده است/ همسویی باکو با اسرائیل عمیق‌تر شده است
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۷ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۵۰ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۲ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۳۱ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۸ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۷ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005ZA8
tabnak.ir/005ZA8