در دنیای شگفتانگیز فضای مجازی ایران، جایی که هرکس با یک گوشی و چند فالوئر میتواند ستاره شود، "استاد ح" ظهور کرده است؛ استاد خودخواندهی انتقال انرژی از راه دور، که با یک تماس تصویری ادعا میکند "چیِ" کیهانی را از این سر دنیا به آن سر دنیا پرتاب میکند!
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، استاد م.ح، این ابرقهرمان دیجیتال، با چند ژست عرفانی و یک وبکم، قول میدهد چاکراهای شما را باز کند و حالوهوایتان را از کسالت به کیهان ارتقا دهد. اما سوال اینجاست: چرا اینقدر استقبال؟ چرا این استادان انرژی آزادانه هر روز ظهور میکنند و مثل قارچ از گوشه و کنار فضای مجازی سر برمیآورند؟
استاد ح با راهاندازی دورههای آموزشی حضوری و آنلاین، که قیمتشان احتمالاً از جیب خیلیها برنمیآید است، وعده میدهد شما هم میتوانید جادوگر انرژی شوید. فقط کافی است میلیونها تومان ناقابل خرج کنید و باور کنید که انرژی مثل بستههای اینترنت 4G قابل انتقال است! او با جملاتی پرطمطراق مثل «جهان در دستان شماست» یا «انرژیتان را به من بسپارید»، مخاطبان را مسحور میکند. اما برخی از مخاطبان ایرانی، که استاد طنز و طعنهاند، حسابی به میدان آمدهاند. یکی در کامنتها نوشته: «استاد ح، این انرژی که میفرستی، ربطی به موتوری هم دارد یا فقط به خود جنس مربوط است؟» دیگری با خنده پرسیده: «اینترنت رایتل کافیه یا باید فیبر نوری بکشیم؟» اما مخاطبانی نیز واقعا پیگیر او و دورههایش هستند.
نانرازی انرژی را به او بسپارید
استاد ح، بیتوجه به طعنهها، با اعتمادبهنفسی که خود اعتماد به نفس را هم شرمنده میکند، به کارش ادامه میدهد. ادعا میکند با نگاه به چشمان شما از پشت مانیتور، میتواند بلوکهای انرژیتان را آزاد کند. حالا این بلوکها کجا گیر کردهاند؟ فقط خودش میداند! منتقدان میگویند این جلسات بیشتر شبیه استندآپ کمدی است تا درمان. یکی توییت کرده: «استاد ح اگه انرژی منتقل میکنه، چرا هنوز شارژ گوشیم صفره؟» دیگری نوشته: «من یه جلسه شرکت کردم، فقط انرژی حساب بانکیم غیبش زد!»
با این شرایط احتمالاً بتوان حل مشکل ناترازی انرژی در ایران را هم به این آقا سپرد! او دقیقاً در زمانی ظهور و بروز کرده است که ایران در حوزه انرژی ناترازیهایی دارد و نیاز به مدیریت موفق و کاردان در این عرصه دارد.
واقعا چرا؟
اما چرا اینقدر استقبال؟ شاید چون مردم در این روزگار پراسترس دنبال چیزی هستند که حالشان را خوب کند، حتی اگر فقط یک توهم انرژیدرمانی باشد. و چرا اینقدر آزادند؟ چون در فضای مجازی آنچنان که باید جلودار مجرمین نیستند! کلاهبرداری هم نه مدرک میخواهند، نه مجوز. فقط یک صفحه اینستاگرام و چند استوری با موسیقی یانی کافی است تا استاد انرژی شوید. لطفاً آقایان به فکر باشند وگرنه در شرایط اجتماعی امروز ظهور و بروز این پدیدهها عواقب ناگواری خواهد داشت.
چند روز پیش هم گزارشی نوشتیم درباره دختری که ادعا میکرد آینده را پیشبینی میکند و شعارش این بود: «من تور هستم!» و هنوز هم دارد ادامه میدهد. انگار هر روز یک ستاره جدید در آسمان مجازی ایران طلوع میکند، و استاد ح فقط یکی از این ستارههای پرنور است. او چیزی را جسته و گریخته از کشور چین شنیده با آن ادعایی را مطرح میکند. در حالی که در خود کشور چین نیز این موضوع موافق و مخالفان بسیاری دارد و چیز علمی درباره آن ثابت نشده است.
تابناک از این بزرگواران دعوت میکند با حضور در دفتر خبرگزاری قدرتشان را از نزدیک و در برابر دوربینهای این رسانه در معرض دید عموم بگذارند.
