ابهام در انتقال پدافند چینی به ایران!

برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه به‌صورت ویژه در راستای تقویت پدافند هوایی خود اقدام کرده و حتی برای تقویت پدافند هوایی خود از سامانه‌هایی مانند سامانه دفاع موشکی «اس ۴۰۰» و «اچ‌کیو ۹» نیز کمک گرفته است.
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه موجب شد تا نگاه و نگرش نیروهای مسلح به جنگ‌های از پیش طراحی‌شده دشمنان تغییر کند و در این زمینه قواعد بازی از طرف دشمن، تغییرات جدی داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، یکی از المان‌های تغییرات قواعد بازی، لزوم توجه به تقویت سامانه‌های پدافند هوایی به منظور پرترشدن مشت نیروهای مسلح کشور برای مقابله با دشمن صهیونیستی و هم‌پیمانان مجهزش از جمله ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپاست؛ کشورهایی که در جنگ ۱۲ روزه همراه و حامی رژیم اشغالگر قدس بودند. 

برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه به‌صورت ویژه در راستای تقویت پدافند هوایی خود اقدام کرده و حتی برای تقویت پدافند هوایی خود از سامانه‌هایی مانند سامانه دفاع موشکی «اس ۴۰۰» و «اچ‌کیو ۹» نیز کمک گرفته است.

مانور بیشتر رسانه‌های خارجی در حدود ۴۰ روز اخیر بر روی سامانه‌های دفاع موشکی «اچ کیو ۹» جمهوری خلق چین بوده که بر اساس گزارش‌ها عملکرد بسیار خوبی را در نبردهای هوایی بر جای گذاشته است.

وبگاه «میدل ایست نت» در این زمینه مدعی شده که ایران باتری‌هایی از سامانه دفاع موشکی «اچ کیو ۹» را از جمهوری خلق چین دریافت کرده است. این وبگاه با اشاره به لزوم توجه به قدرت هوایی برای مقابله با اسرائیل ادعا کرد که ایران به سرعت برای بازسازی قدرت پدافند هوایی خود پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل اقدام کرده است. «میدل ایست نت» مدعی شد که یک مقام عرب آشنا با اطلاعات این وبگاه، گفته است که تحویل سامانه‌های موشکی زمین به هوای چینی پس از آتش‌بس بالفعل بین ایران و اسرائیل در ۲۴ ژوئن رخ داد. یک مقام عرب دیگر که به دلیل افشای اطلاعات حساس خواست نامش فاش نشود، گفت که متحدان عرب آمریکا از تلاش‌های تهران برای «پشتیبانی و تقویت» پدافند هوایی خود آگاه هستند و کاخ سفید از پیشرفت ایران مطلع شده است.
 
منابع رسانه‌ای عنوان کرده‌اند که هنوز مشخص نیست چه تعدادی از سامانه‌های دفاع هوایی از سوی چین خریداری شده، اما احتمالاً تهاتر نفت با سلاح توسط ایران و جمهوری خلق چین صورت گرفته است. 

وبگاه «آرمای رکوگنیشن» در مقاله‌ای با عنوان «چین به دنبال تقویت سامانه‌های پدافند هوایی ایران با ارسال باتری‌های سامانه‌های دفاع موشکی اچ کیو ۹ بی، به ایران است» می‌گوید: تعداد سیستم‌های دریافتی به‌طور عمومی فاش نشده است و هیچ تأیید رسمی توسط دولت‌های چین یا ایران صادر نشده است. با این حال، مقامات عرب اظهار داشتند که ایالات متحده از تلاش‌های ایران برای بازسازی پس از جنگ، از جمله تقویت دفاع هوایی، مطلع شده است. 

این وبگاه مدعی شد: سیستم‌های «اچ کیو ۹» کلاس «بی» برای جایگزینی قابلیت‌های نابودشده در جریان کارزار ۱۲ روزه اسرائیل که پایگاه‌های موشکی، تأسیسات راداری و ساختارهای فرماندهی را هدف قرار داد، در نظر گرفته شده‌اند. 

اینکه تا چه حد استناد مطالب گفته‌شده، درست است یا خیر را نمی‌توان به دقت ارزیابی کرد، اما نکته قابل تأمل این است که هنوز به‌صورت رسمی در این زمینه هیچ‌گونه موضع‌گیری حتی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است و صرفاً می‌توان آن را گمانه‌زنی رسانه‌ای دانست. 

تقویت توان پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران یک موضوع مهم و اجتناب‌ناپذیر است که باید به آن توجهی ویژه داشت؛ اما اینکه آیا واقعاً ایران و جمهوری خلق چین برای انتقال سامانه‌های دفاع موشکی به توافق رسیده‌اند، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بر اساس یافته‌های رسانه‌های خارجی، جمهوری خلق چین سامانه‌های دفاع موشکی «اچ کیو ۹» و «اچ کیو ۱۶» را در اختیار برخی کشورها از جمله پاکستان قرار داده است. همچنین مصر هم اخیراً به داشتن این سامانه‌ها ابراز تمایل کرده و به نظر می‌رسد که چین هم نسبت به فروش این سلاح‌ها به برخی کشورهای منطقه، تمایل دارد.
 

