هوشمند عقیلی درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، هوشمند عقیلیمهر در سوم مرداد ۱۳۱۶ در اصفهان متولد شد.
وی با تشویق پدرش، در دورههای آکادمیک موسیقی اساتیدی همچون تاج اصفهانی شرکت کرد و دستگاههای همایون و سهگاه را نزد وی فرا گرفت و پس از شرکت در کلاسهای محمود کریمی و اسماعیل مهرتاش، برنامههای گوناگونی را در رادیو اصفهان اجرا کرد.
اولین آهنگ اجرا شده او «ساقینامه» بود که با آهنگسازی اسماعیل مهرتاش منتشر شد. از جمله آثار او میتوان به «فردا تو میآیی» و «دریا» اشاره کرد.
عقیلی از سال ۱۳۵۶ به امریکا سفر کرده بود و در همان جا پس از طی دورهای بیماری درگذشت. این خبر توسط منابع خارجی تایید شده است.
