تصور کنید بتوانید هر لحظه از زندگی‌تان را با وضوحی کامل دوباره تجربه کنید، آن‌قدر واقعی که حتی صدای خنده‌ها و رنگ لباس‌ها هم زنده شوند. حالا تصور کنید همین توانایی را برای رویداد‌های آینده هم داشته باشید. این تصویر دقیقاً همان چیزی است که یک دختر نوجوان فرانسوی تجربه می‌کند؛ حافظه‌ای خارق‌العاده به او امکان می‌دهد در ذهنش، در زمان به عقب و جلو سفر کند و دنیا را شگفت‌زده سازد. اکنون این دختر ۱۷ ساله با توانایی خارق‌العاده در به‌یاد‌آوردن جزئیات زندگی شخصی‌اش، توجه جامعه‌ی علمی را به خود جلب کرده است.

به‌گزارش آی‌اف‌ال‌ساینس، دانش‌آموزی دبیرستانی که با نام مستعار تی‌ال معرفی شده، به اختلالی نادر به نام هایپرتایمزیا، بیش‌یادآوری یا «حافظه اتوبیوگرافیک بسیار برتر» مبتلا است. این وضعیت با حافظه‌ی قوی عمومی تفاوت دارد و نه به قدرت یادگیری اطلاعات جدید، بلکه به‌طور ویژه به توانایی بازخوانی رویداد‌های زندگی شخصی مربوط می‌شود.

تی‌ال می‌گوید برای بیشتر عمرش توانایی حیرت‌انگیزش را پنهان کرده بود، زیرا در هشت سالگی، وقتی ادعا کرد می‌تواند گذشته را دوباره ببیند، به دروغ‌گویی متهم شد. او خاطرات خود را این‌گونه توصیف می‌کند که در ذهنش، درون اتاقی بزرگ و سفید قرار دارند و بر اساس موضوعاتی مانند تعطیلات، خانواده و دوستان دسته‌بندی شده‌اند. در این «اتاق حافظه» حتی عروسک‌ها برچسب‌هایی دارند که نشان می‌دهند از چه کسی هدیه گرفته شده‌اند و اسناد و عکس‌ها هم در فایل‌هایی مجزا ذخیره شده‌اند که هر لحظه می‌تواند آنها را با جزئیاتی باورنکردنی بازیابی کند.

پژوهشگران درباره‌ی توانایی تی‌ال نوشته‌اند: «او می‌تواند رویداد‌های واقعی را با وضوحی شگفت‌انگیز دوباره تجربه و همه‌ی جزئیات را بررسی کند، چه از زاویه‌ای که در لحظه‌ی وقوع در آن حضور داشته و چه از دیدگاهی بیرونی.»

پژوهشگران برای ارزیابی ذهن تی‌ال، آزمون‌هایی را برای سنجش قدرت حافظه و توانایی تجسم آینده‌ی او طراحی کردند. هرچند آزمون‌ها نمی‌توانند صحت خاطرات را تأیید کنند، نشان می‌دهند که یادآوری‌های او به‌شکل غیرمعمولی زنده، دقیق و سرشار از جزئیات هستند؛ کیفیتی که صرفاً به دانستن رویداد‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به تجربه‌ای واقعی شباهت دارد.

توانایی تی‌ال در پیش‌بینی رویداد‌های شخصی آینده نیز بسیار واقعی به نظر می‌رسد. پژوهشگران می‌گویند تجسم‌های او از آینده «حس عمیق تجربه‌ی پیشین» را القا می‌کند، گویی او آینده را به یاد می‌آورد، نه اینکه آن را خلق کند. مطالعه‌ای که به گزارش توانایی شگرف این دختر می‌پردازد، نخستین ارزیابی کامل از توانایی سفر ذهنی در زمان توسط فردی با هایپرتایمیزیا است که هم گذشته و هم آینده را در بر می‌گیرد.

سازوکار توانایی ذهنی تی‌ال هنوز یک راز است، اما پژوهشگران اشاره کرده‌اند که چندین نفر از اعضای خانواده‌ی او نیز دارای ویژگی‌های شناختی نادری مانند سینستزیا (حس‌ترکیبی، حس‌آمیزی یا هم‌حسی) و گوش مطلق هستند که ممکن است با حافظه‌ی استثنایی‌اش مرتبط باشند.

نتایج کامل پژوهش در مجله علمی Neurocase منتشر شده است.