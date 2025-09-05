کمک دایی، استیلی و اهالی رسانه برای آزادی زندانیان

علی دایی، عادل فردوسی‌پور و جمعی از پیشکسوتان فوتبال در دیداری خیریه نه برای برد و باخت، بلکه برای آزادی زندانیان جرائم مالی کنار هم ایستادند.

ورزش در اردبیل بهانه‌ای شد برای همدلی و اهالی ورزش و رسانه با کمک‌های میلیونی، امید تازه‌ای به خانواده‌های در انتظار بخشیدند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ورزش بار دیگر نشان داد می‌تواند فراتر از رقابت‌های معمول، نقش اجتماعی پررنگی ایفا کند. دیداری خیریه میان تیم‌های نام‌آوران اردبیل و رسانه ورزش در ورزشگاه تختی اردبیل برگزار شد؛ مسابقه‌ای که با حضور چهره‌های شاخص فوتبال و رسانه حال‌وهوای ویژه‌ای داشت.

در پایان این دیدار، مراسمی در سالن اجتماعات ترتیب داده شد و کمک‌های قابل توجهی برای آزادی زندانیان جرائم مالی استان اردبیل جمع‌آوری شد. در میان اهداکنندگان، علی دایی به‌عنوان کاپیتان نام‌آوران اردبیل، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را تقبل کرد. همچنین حمید استیلی، ملی‌پوش سابق فوتبال ایران، ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت و تیم رسانه ورزش نیز ۱۰۰ میلیون تومان به این کار خیر اختصاص داد.

کاپیتانی تیم رسانه ورزش بر عهده عادل فردوسی‌پور بود و حضور او در کنار علی دایی، به جذابیت این رویداد افزوده بود. این اقدام مشترک فوتبالی‌ها و اهالی رسانه بار دیگر نشان داد که محبوبیت و سرمایه اجتماعی ورزش می‌تواند در مسیر رفع مشکلات جامعه به کار گرفته شود.