احتمال استعفای وزیران شیعی از دولت لبنان

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، «غالب ابوزینب» عضو شورای سیاسی حزب الله گفت: تمام وزیران ما از نشست کابینه در اعتراض به اصرار دولت بر بررسی طرح حصر سلاح(خلع سلاح حزب الله) خارج شدند.

وی که با الجزیره مباشر گفتگو می کرد، اظهار داشت : خروج وزیران دوگانه شیعی(جنبش امل و حزب الله) از جلسه دولت به این معناست که لبنان در برابر یک مشکل و معضل سیاسی بی نهایت خطرناک قرار گرفته است.

ابوزینب تصریح کرد: رئیس جمهوری و نخست وزیر مسئولیت اساسی آنچه را در جلسه کابینه رخ داده، برعهده دارند.

وی خاطر نشان کرد: گام بعدی ما بر اساس تحولات و نتایج مرتبط با جلسه کابینه مشخص خواهد شد.

عضو شورای سیاسی حزب الله گفت: هنوز زود است درباره موضع ارتش لبنان در خصوص بحران خلع سلاح قضاوت کنیم، بعدا طرحی را که ارتش ارائه کرده، مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

وی تاکید کرد: متوسل شدن به خیابان(تظاهرات و تجمعات مردمی خیابانی) یا استعفا از دولت، را حق خود می دانیم، در حال حاضر تمام گزینه های مناسب را برای تحرک در آینده بررسی می کنیم.