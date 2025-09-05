به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، در اتفاقی عجیب و باورنکردنی در فوتبال انگلیس، یک تیم دسته ششمی به جای خرید بازیکن، به سراغ هوادار ۵۴ ساله خود رفت تا از او در پست دروازه‌بانی استفاده کند. پس از مصدومیت دروازه‌بان تیم دورکینگ واندررز، مسئولان این باشگاه در شرایطی بدون گلر ماندند که تصمیم گرفتند تی دان، هوادار قدیمی خود را به صورت اضطراری به خدمت بگیرند.

این اتفاق نادر در حالی رخ داد که این تیم از مدت‌ها قبل از مصدومیت دروازه‌بان خود، با کمبود بازیکن در پست دروازه‌بانی مواجه بود و سرانجام مجبور به انجام این اقدام غیرمنتظره شد. تی دان ۵۴ ساله، یکی از طرفداران پر و پا قرص این تیم است که اکنون باید به جای نشستن روی سکوها، از دروازه تیم محبوبش محافظت کند.

با توجه به این خرید عجیب، این باشگاه انگلیسی اعلام کرده که قصد دارد یک دروازه‌بان جدید به خدمت بگیرد اما در این بین، تی دان به طور موقت وظیفه محافظت از دروازه را بر عهده خواهد گرفت.