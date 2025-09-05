En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پوتین: روسیه فقط خرس نیست، ببرِ جهان هم هست!

«خرس البته نماد روسیه است، اما بزرگ‌ترین ببر جهان نیز ببر سیبری (Siberian tiger) است که در همین منطقه دور شرق (Far East) یافت می‌شود.»  
کد خبر: ۱۳۲۶۶۶۴
| |
355 بازدید
پوتین: روسیه فقط خرس نیست، ببرِ جهان هم هست!

به گزارش تابناک؛ در رویدادی که در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۴ شهریور ۱۴۰۴) در جریان نشست اقتصادی شرق (Eastern Economic Forum) در ولادی‌وستوک برگزار شد،  ولادیمیر پوتین با اشاره به نمادهای فرهنگی و طبیعی روسیه اظهار داشت: «خرس البته نماد روسیه است، اما بزرگ‌ترین ببر جهان نیز ببر سیبری (Siberian tiger) است که در همین منطقه دور شرق (Far East) یافت می‌شود.»  

علاوه بر این، او تأکید کرد که استعاره‌های “اژدها” برای چین و “فیل” برای هند در اصل توسط شی جین‌پینگ مطرح شده‌اند، نه او.

توضیحات

حرف پوتین بیشتر بار نمادین و پیام سیاسی دارد: “خرس” همیشه نماد سنتی و شناخته‌شده روسیه بوده است(قدرت، صلابت، استقامت).

اما وقتی از “ببر سیبری” حرف می‌زند، به قدرت نو، شکوه، سرعت و جایگاه منحصربه‌فرد روسیه در آسیا و جهان اشاره می‌کند و اشاره کرده: روسیه فقط قدرت قدیمی (خرس) نیست، بلکه یک قدرت پویا و مدرن هم هست (ببر).

ضمناً محل برگزاری (ولادی‌وستوک در شرق روسیه) خاستگاه همین ببر سیبریه؛ یعنی تأکید روی اهمیت منطقه شرق روسیه و همسایگی با چین است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه پوتین ببر روسیه خرس خرس روسیه نماد فرهنگی
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تماس تلفنی رئیس جمهور با پوتین
تاریخ احتمالی دیدار مجازی پوتین و بایدن
ادعای جنجالی علیه روسیه
دلیل پیروزی‌های پی‌در‌پی پوتین چیست؟
پوتین مرد سال روسیه شد
روسیه اقتصاد مقاومتی اجرا می‌کند
آرزوی پوتین پس از پایان دوره ریاست جمهوری
توليد غذا در روسيه به ارزش چهار ميليارد دلار پس از ممنوعيت واردات غرب
پوتین: بعید است سنا ترامپ را برکنار کند
پوتین: توافق درباره آتش‌بس در سوریه حاصل شد
پوتین: جاسوس‌ها در روسیه فعال‌تر شده‌اند
روسیه از معاهده رم کنار کشید
قوی‌ترین شخصیت جهان به انتخاب مجله فوربس
نماینده پوتین به تهران سفر می کند
چهره محبوب رئیس جمهور فلیپین
ادامه حمایت روسیه از دمشق
پوتین: منزوی کردن روسیه غیرممکن است
تشکر عربستان از پوتین به خاطر یمن
پوتین: روسیه در حوادث کریمه محک خورد
شدت عمل وزرای امورخارجه اروپا علیه پوتین
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
خانم بازیگر: می‌گویند شبیه گوگوش هستم!
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۳ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۲ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۳۸ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۳ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۶۵ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۶۰ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005Z7o
tabnak.ir/005Z7o