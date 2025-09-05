پوتین: روسیه فقط خرس نیست، ببرِ جهان هم هست!

«خرس البته نماد روسیه است، اما بزرگ‌ترین ببر جهان نیز ببر سیبری (Siberian tiger) است که در همین منطقه دور شرق (Far East) یافت می‌شود.»

به گزارش تابناک؛ در رویدادی که در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۴ شهریور ۱۴۰۴) در جریان نشست اقتصادی شرق (Eastern Economic Forum) در ولادی‌وستوک برگزار شد، ولادیمیر پوتین با اشاره به نمادهای فرهنگی و طبیعی روسیه اظهار داشت: «خرس البته نماد روسیه است، اما بزرگ‌ترین ببر جهان نیز ببر سیبری (Siberian tiger) است که در همین منطقه دور شرق (Far East) یافت می‌شود.»

علاوه بر این، او تأکید کرد که استعاره‌های “اژدها” برای چین و “فیل” برای هند در اصل توسط شی جین‌پینگ مطرح شده‌اند، نه او.

توضیحات

حرف پوتین بیشتر بار نمادین و پیام سیاسی دارد: “خرس” همیشه نماد سنتی و شناخته‌شده روسیه بوده است(قدرت، صلابت، استقامت).

اما وقتی از “ببر سیبری” حرف می‌زند، به قدرت نو، شکوه، سرعت و جایگاه منحصربه‌فرد روسیه در آسیا و جهان اشاره می‌کند و اشاره کرده: روسیه فقط قدرت قدیمی (خرس) نیست، بلکه یک قدرت پویا و مدرن هم هست (ببر).

ضمناً محل برگزاری (ولادی‌وستوک در شرق روسیه) خاستگاه همین ببر سیبریه؛ یعنی تأکید روی اهمیت منطقه شرق روسیه و همسایگی با چین است.