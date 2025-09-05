سفر هیأت ایرانی به وین برای دیدار با مقامات آژانس/ آغاز دیپلماسی با پیام پزشکیان به «امیر قطر»

از طرف دیگر قطر اعلام کرد که امیر این کشور یک پیام شفاهی از رئیس جمهور ایران در خصوص تحولات منطقه دریافت کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال در پیامی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک هیئت ایرانی قرار است امروز به وین سفر کند.
این سفر در پی سفر بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران برای نظارت بر روند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر و بازگشت آنها از ایران انجام میشود.
در این راستا، رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمانهای بین المللی در وین اظهار کرد: دور دیگری از نشست هیئت اعزامی ایران با مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در وین برگزار میشود.
نجفی گفت: این مذاکرات در ادامه رایزنیهای ایران و آژانس برای تعریف همکاریها در چارچوب قانون مصوب مجلس در شرایط جدید برگزار میشود.
وی افزود: این مذاکرات «شکل جدید همکاری ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی» را مشخص میکند و در سطح کارشناسان برگزار میشود.
ایران پیش از این اعلام کرده بود همکاری با آژانس مستلزم ایجاد یک چارچوب جدید و مدالیته جهت همکاری پس از جنگ ۱۲ روزه است. بر این اساس ایران اعلام کرده است که اجازه بازرسی به آژانس از سایتهای آسیب دیده در جنگ را نمیدهد.
آمریکا در اول تیر با مشارکت در تجاوزگری رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، تاسیسات هستهای صلحآمیز آن را با بمبهای سنگرشکن هدف قرار داد. این تاسیسات آسیب جدی دید، اما نه مقامات ایران و نه آژانس بینالمللی انرژی اتمی افزایش سطح تشعشعات خارجی را گزارش نکردند.
ایران به دلیل عمل نکردن «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس به وظایف قانونیاش در حفاظت از تاسیسات اتمی صلحآمیز ایران در تجاوزگری رژیم صهیونیستی و آمریکا به این تاسیسات که تحت پوشش توافق پادمانی با آژانس قرار داشت، همچنین گزارش فنی جانبدارانه او درباره برنامه هستهای ایران-گزارشی که تهران آن را زمینهسازی این تجاوزگری میداند، همکاری خود با آژانس را به تعلیق درآورد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قسمتی از گزارش فصلی خود اعتراف کرد که ایران ۲ بازرس این آژانس را به دلیل انتقال بخشی از اسناد محرمانه از ایران به وین کنار گذاشته و لغو انتصاب کرده است.
به نوشته «لاورنس نورمن»، خبرنگار روزنامه والاستریتژورنال آمریکا در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شده آمده است که ایران در ماه آگوست (ماه گذشته) «دو بازرس مجرب» این نهاد بینالمللی را لغو انتصاب کرده است. آژانس درباره دلیل این تصمیم ایران اعلام کرد: «اقدام ایران در پی خطای آنها (بازرسها) صورت گرفت که اسنادی که بایستی در فضای کاری آژانس در سایت فردو باقی میماندند را به وین بازگرداندند». در عین حال آژانس مدعی شده که تصمیم ایران «غیر موجه است»!
در بخش دیگری از ادعاهای آژانس آمده است: «باید تأکید شود که اگرچه این صفحات شامل توصیفاتی از داخل تأسیسات بودند، اما محتوایی که امنیت تأسیسات را به خطر بیندازد، در آنها وجود نداشت».
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز روز گذشته بخشهای دیگری از این گزارش محرمانه آژانس منتشر کرد. در گزارش آسوشیتدپرس ادعا شده که بر اساس گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی که به رؤیت این خبرگزاری رسیده است، ایران قبل از تجاوز صهیونیستهای اشغالگر در ۱۳ ژوئن، ذخایر اورانیوم غنیشده خود را به سطوح نزدیک به درجه تسلیحات افزایش داده بود!
آسوشیتدپرس مدعی شد: در این گزارش محرمانه همچنین آمده است که ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره ازسرگیری بازرسی از سایتهای آسیبدیده از بمباران (رژیم) اسرائیل و آمریکا در ژوئن به توافقی دست نیافتهاند. تنها سایتی که پس از جنگ مورد بازرسی قرار گرفت، نیروگاه اتمی بوشهر بود که با کمک فنی روسیه کار میکند.
در این گزارش آمده است که در حالی که خروج بازرسان سازمان ملل از ایران در طول جنگ (تجاوز آمریکا و اشغالگران صهیونیست به ایران بر خلاف منشور ملل متحد) «با توجه به وضعیت کلی امنیتی ضروری بود، تصمیم بعدی تهران برای قطع همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی عمیقاً تأسفآور بود»!
این خبرگزاری ادعا کرد: در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی مستقر در وین آمده است که ایران تا ۱۳ ژوئن؛ ۴۴۰.۹ کیلوگرم (۹۷۲ پوند) اورانیوم غنی شده تا ۶۰ درصد داشت که نسبت به آخرین گزارش آژانس در ماه می، ۳۲.۳ کیلوگرم (۷۱.۲ پوند) افزایش را نشان میدهد.
اگرچه سطحی از گفتوگوهای فنی میان ایران و آژانس در جریان است و تهران اعلام کرده در حال بررسی شکل همکاری با آژانس پس از تحولات اخیر است.
لازم به ذکر است آژانس بینالمللی انرژی اتمی دهم خرداد در گزارشی محرمانه با تکرار ادعاها درباره انباشت ذخایر اورانیوم غنیشده در «سطح تسلیحاتی» ایران، خواستار همکاری کامل و مؤثر تهران با آژانس شد. این گزارش در مقطعی حساس همزمان با مذاکرات تهران و واشنگتن درباره برنامه هستهای ایران منتشر شد.
در این گزارش ادعا شد که ایران تا ۱۷ ماه مه (۲۷ اردیبهشت)، ۴۰۸.۶ کیلوگرم اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد غنیسازی کرده است که نسبت به آخرین گزارش آژانس در فوریه، افزایش ۱۳۳.۸ کیلوگرمی را نشان میدهد.
در پی این گزارش، شورای حکام با صدور قطعنامهای علیه ایران، زمینه تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را فراهم آورد.
گروسی پس از آن مدعی شد که آخرین گزارش او علت اصلی تجاوز رژیم صهیونیستی نیست و تاکید کرد که «آژانس هیچ نشانهای مبنی بر اینکه ایران به دنبال سلاح هستهای است را کشف نکرده است.»
«محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از سفر بازرسان آژانس به ایران گفت: نکته مهم این است که آنچه باید طبق قانون محقق شود، اکنون در حال مذاکره است. تاکنون دو جلسه میان وزارت امور خارجه و آژانس برگزار شده و جلسه سوم نیز در پیش است.
ازسرگیری نظارت آژانس در ایران از شروط آلمان، فرانسه و انگلیس-سه کشور اروپایی عضو توافق هستهای-برای تمدید مهلت «سازوکار ماشه» (بازگردانی یکباره تحریمها و قطعنامههای سازمان ملل علیه ایران) بود که البته این کشورها در ادامه رویکرد غیرسازنده خود نسبت به برنامه هستهای ایران، توان دفاعی و نقش آن در منطقه، در ۳۱ اوت با به پایان رسیدن ضربالاجل یک ماهه اقدام به فعالسازی این سازوکار در سازمان ملل کردند.
دیدار عراقچی و کالاس در دوحه
«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه پنج شنبه در شهر دوحه دیدار کردند.
در این دیدار، راجع به آخرین تحولات مرتبط با موضوع هستهای ایران به ویژه با توجه به اقدام غیرمسئولانه و ناموجه سه کشور اروپایی جهت بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت و همچنین روند تعامل ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بحث و تبادل نظر شد.
طبق بیانیه وزارت خارجه ایران، وزیر امور خارجه ایران ضمن تاکید بر غیرقانونی و ناموجه بودن اقدام سه کشور اروپایی در این خصوص، مسئولیت مهم نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی بهعنوان «هماهنگکننده کمیسیون مشترک برجام» را یادآوری و تصریح کرد انتظار میرود این نهاد در راستای ایفای وظیفهای که طبق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بر عهده آن نهاده شده است در جهت انجام مسئولیت خود و خنثیسازی تحرکات علیه دیپلماسی ایفای نقش کند.
عراقچی همچنین با اشاره به پایبندی مستمر جمهوری اسلامی ایران به مسیر دیپلماسی، تاکید کرد که ایران در این موضع خود جدی و ثابتقدم است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیپلماسی و مذاکره را تنها راه برای رفع نگرانیهای همه طرفها دانست و بر ضرورت ارائه فرصت بیشتر به دیپلماسی تاکید کرد.
در این دیدار راجع به ادامه رایزنیها در روزها و هفتههای آینده تفاهم شد.
از طرف دیگر قطر اعلام کرد که امیر این کشور یک پیام شفاهی از رئیس جمهور ایران در خصوص تحولات منطقه دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش، پیام مذکور توسط سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به امیر قطر منتقل شده است.
لازم به ذکر است که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که به دوحه سفر کرده است، امروز با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت قطر دیدار کرد.
در این دیدار در خصوص تقویت روابط دوجانبه ایران-قطر و تحولات منطقهای و بینالمللی بهویژه ادامه نسلکشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام جدی کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای توقف نسلکشی، محاکمه جنایتکاران و نیز مقابله با جنگافروزی و سیطرهطلبی رژیم صهیونیستی گفتوگو و تبادل نظر شد.
