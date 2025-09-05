En
مانور مرگبار جنگنده‌های ونزوئلا بر فراز ناو آمریکایی

همزمان با تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ونزوئلا در پی استقرار نیرو‌هایی آمریکایی در سواحل این کشور واقع در آمریکایی لاتین، دو جنگنده اف-۱۶ نیروی هوایی ونزوئلا بر فراز ناوشکن آمریکا مانور دادند.
مانور مرگبار جنگنده‌های ونزوئلا بر فراز ناو آمریکایی

در پی تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ونزوئلا پس از استقرار نیرو‌های آمریکایی در سواحل کارائیب به بهانه مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر ونزوئلایی، دو فروند جنگنده اف -۱۶ این کشور بر فراز یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا به پرواز درآمدند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ به نوشته رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی، این حادثه که پنتاگون مدعی وقوع آن در آب‌های بین‌المللی شده است، تنش‌ها بین واشنگتن و کاراکاس را تنها دو روز پس از حمله آمریکا به یک قایق متعلق به ونزوئلا و کشتن ۱۱ سرنشین آن، تشدید کرده است؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نشستی مطبوعاتی این خبر را در لحظه اعلام کرد و مدعی شد که قایق مذکور حامل مواد مخدر بوده است!

کارشناسان حقوقی درباره این حمله ابهاماتی را مطرح کرده‌اند با این حال، دولت ترامپ اینگونه استدلال می‌کند که پس از تصمیم اوایل امسال واشنگتن مبنی بر تروریستی اعلام کردن باند تبهکاری «ترن دِ آراگوآ»، برای حمله به اعضای منتسب به این باند که به آمریکا مواد مخدر قاچاق می‌کند، مجاز است.

پنتاگون در بیانیه‌ای کوتاه که تنها کلیات این حادثه را تایید می‌کند، دولت نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را به یک کارتل قاچاق مواد مخدر تشبیه کرد؛ اتهامی که کاراکاس آن را قویاً رد می‌کند. ترامپ همچنین مادورو را به رهبری باند «ترن دِ آراگوآ» متهم کرده است.

در بیانیه پنتاگون اقدام کاراکاس در پرواز جنگنده بر فراز ناوشکن آمریکایی «به شدن تحریک‌آمیز» توصیف شده؛ در این بیانیهآمده است: امروز دو جنگنده نظامی رژیم مادورو در نزدیکی ناور نیروی دریایی آمریکا در آب‌های بین‌المللی پرواز کردند. به کارتلی که ونزوئلا را رهبری می‌کند، قویاً توصیه می‌کنیم که از اقدامات بیشتر برای ممانعت، بازداشتن یا مداخله در عملیات‌های تروریستی و مبارزه با مواد مخدر به دست ارتش آمریکا خووداری کند.

یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفت که دو جت نظامی ونزوئلا که بر فراز ناوشکن «یواس‌اس جیسون دانهم» آمریکا مانور دادند، جنگنده اف ۱۶ بودند.

یواس‌اس جیسون دانهم، یکی از دست کم هفت ناو جنگی است که آمریکا با بیش از چهار هزار و ۵۰۰ ملوان و تفنگدار به جزایر کارائیب اعزام کرده است؛ اقدامی که کاراکاس آن را حضور نظامی نگران‌کننده می‌داند.

