ابزار جدید تشخیص سرطان پستان

محققان بریتانیایی با استفاده از حسگرهایی مجهز به ذرات الماس، روش نوینی را برای تشخیص گسترش سرطان پستان به غدد لنفاوی توسعه داده‌اند؛ راهکاری ایمن، دقیق و بدون استفاده از مواد رادیواکتیو.

دانشمندان بریتانیایی موفق به طراحی یک فناوری نوآورانه شده‌اند که می‌تواند در تشخیص دقیق‌تر و کم‌خطرتر گسترش سرطان پستان کمک‌کننده باشد. این فناوری از حسگرهای مغناطیسی حاوی ذرات الماس استفاده می‌کند تا گسترش سلول‌های سرطانی به غدد لنفاوی مجاور را شناسایی کند.

چرا این روش اهمیت دارد؟



به گزارش تابناک به نقل از شفاآنلاین، یکی از مراحل حیاتی در درمان سرطان پستان، تشخیص این است که آیا بیماری به غدد لنفاوی مجاور سرایت کرده یا خیر. تاکنون برای این کار عمدتاً از رنگ‌های فلورسانت یا ردیاب‌های رادیواکتیو استفاده می‌شد، اما این روش‌ها محدودیت‌هایی دارند: برخی بیماران به رنگ‌های مورد استفاده حساسیت نشان می‌دهند.

بسیاری از مراکز درمانی امکانات کافی برای ایمنی کار با مواد رادیواکتیو ندارند.

راه‌حل جدید: ردیابی با کمک الماس



پژوهشگران اکنون روشی را معرفی کرده‌اند که در آن، مایعی مغناطیسی به تومور تزریق می‌شود. این مایع پس از ورود به بدن، همراه سلول‌های سرطانی به سمت غدد لنفاوی حرکت می‌کند.

سپس پزشکان می‌توانند با کمک حسگری پیشرفته که در نوک آن یک الماس کوچک قرار دارد، مسیر حرکت این مایع را دنبال کرده و غدد درگیر را با دقت شناسایی کنند.

الماس چگونه عمل می‌کند؟



این نوع الماس دارای ساختاری به نام «مرکز خلأ نیتروژنی» یا NV Center است که به آن اجازه می‌دهد تا تغییرات بسیار جزئی در میدان مغناطیسی را شناسایی کند.

پروفسور گوین مورلی، فیزیکدان دانشگاه وارویک، در این‌باره می‌گوید: «مراکز رنگی در الماس نه‌تنها به آن رنگ صورتی زیبایی می‌دهند، بلکه ابزار قدرتمندی برای ردیابی میدان مغناطیسی بسیار ضعیف هستند.»

کاربرد بالینی و آینده این روش



دکتر استوارت رابرتسون، جراح سرطان پستان در بریتانیا، درباره کارایی این فناوری گفت: «در حال حاضر از حسگرهای مغناطیسی به صورت منظم در جراحی‌ها استفاده می‌شود، اما این روش جدید با استفاده از الماس می‌تواند به دقت بیشتر و بهینه‌سازی عملکرد حسگرها کمک کند.»



روش جدید مبتنی بر حسگرهای الماسی، راهی ایمن، دقیق و فاقد ریسک‌های معمول مواد رادیواکتیو برای شناسایی گسترش سرطان پستان فراهم کرده است؛ گامی امیدبخش در مسیر ارتقاء درمان بیماران و کاهش عوارض جانبی تکنیک‌های رایج فعلی.