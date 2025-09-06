En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ابزار جدید تشخیص سرطان پستان

محققان بریتانیایی با استفاده از حسگرهایی مجهز به ذرات الماس، روش نوینی را برای تشخیص گسترش سرطان پستان به غدد لنفاوی توسعه داده‌اند؛ راهکاری ایمن، دقیق و بدون استفاده از مواد رادیواکتیو.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۴۵
| |
288 بازدید
ابزار جدید تشخیص سرطان پستان

دانشمندان بریتانیایی موفق به طراحی یک فناوری نوآورانه شده‌اند که می‌تواند در تشخیص دقیق‌تر و کم‌خطرتر گسترش سرطان پستان کمک‌کننده باشد. این فناوری از حسگرهای مغناطیسی حاوی ذرات الماس استفاده می‌کند تا گسترش سلول‌های سرطانی به غدد لنفاوی مجاور را شناسایی کند.

چرا این روش اهمیت دارد؟


به گزارش تابناک به نقل از شفاآنلاین، یکی از مراحل حیاتی در درمان سرطان پستان، تشخیص این است که آیا بیماری به غدد لنفاوی مجاور سرایت کرده یا خیر. تاکنون برای این کار عمدتاً از رنگ‌های فلورسانت یا ردیاب‌های رادیواکتیو استفاده می‌شد، اما این روش‌ها محدودیت‌هایی دارند: برخی بیماران به رنگ‌های مورد استفاده حساسیت نشان می‌دهند.

بسیاری از مراکز درمانی امکانات کافی برای ایمنی کار با مواد رادیواکتیو ندارند.

راه‌حل جدید: ردیابی با کمک الماس


پژوهشگران اکنون روشی را معرفی کرده‌اند که در آن، مایعی مغناطیسی به تومور تزریق می‌شود. این مایع پس از ورود به بدن، همراه سلول‌های سرطانی به سمت غدد لنفاوی حرکت می‌کند.

سپس پزشکان می‌توانند با کمک حسگری پیشرفته که در نوک آن یک الماس کوچک قرار دارد، مسیر حرکت این مایع را دنبال کرده و غدد درگیر را با دقت شناسایی کنند.

الماس چگونه عمل می‌کند؟


این نوع الماس دارای ساختاری به نام «مرکز خلأ نیتروژنی» یا NV Center است که به آن اجازه می‌دهد تا تغییرات بسیار جزئی در میدان مغناطیسی را شناسایی کند.

پروفسور گوین مورلی، فیزیکدان دانشگاه وارویک، در این‌باره می‌گوید: «مراکز رنگی در الماس نه‌تنها به آن رنگ صورتی زیبایی می‌دهند، بلکه ابزار قدرتمندی برای ردیابی میدان مغناطیسی بسیار ضعیف هستند.»

کاربرد بالینی و آینده این روش


دکتر استوارت رابرتسون، جراح سرطان پستان در بریتانیا، درباره کارایی این فناوری گفت: «در حال حاضر از حسگرهای مغناطیسی به صورت منظم در جراحی‌ها استفاده می‌شود، اما این روش جدید با استفاده از الماس می‌تواند به دقت بیشتر و بهینه‌سازی عملکرد حسگرها کمک کند.»

 
روش جدید مبتنی بر حسگرهای الماسی، راهی ایمن، دقیق و فاقد ریسک‌های معمول مواد رادیواکتیو برای شناسایی گسترش سرطان پستان فراهم کرده است؛ گامی امیدبخش در مسیر ارتقاء درمان بیماران و کاهش عوارض جانبی تکنیک‌های رایج فعلی.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سرطان پستان سرطان خبر فوری حسگرهای مغناطیسی درمان سرطان غدد لنفاوی
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فیلم: وضعیت سرطان کودکان در کشور
درمان سرطان‌های سخت ممکن شد
قاتل خاموش در ایران کیست؟
عوارض شیمی درمانی را بشناسید
سن ابتلا به این سرطان به زیر ۴۰ سال رسید
ظهور امیدهای تازه‌ای برای درمان سرطان
کشنده‌ترین سرطان در بین ایرانی‌ها کدام است؟
رهایی از سرطان با معجزه واکسنی با کمترین عوارض
آمار سالانه ابتلا به سرطان در کشور
افزایش آمار سرطان پستان بین زنان دهه‌شصتی
سرطانی که با سرماخوردگی اشتباه گرفته می‌شود
ماموگرافی چیست و چه کابردی دارد؟
اميدواري‌ها براي درمان سرطان مغز افزايش يافت
زن و شوهر عجیبی که ۲۰ سال با هم حرف نزدند
توصیه وزارت‌بهداشت برای اطلاع از شایع‌ترین سرطان زنان
علت حیرت پزشکان اروپایی از نوعی درمان در ایران
کشف راه جدیدی برای هدف قرار دادن سلول‌های سرطانی
هشدار محققان درباره شیمی‌درمانی
نیمی از سرطان‌ها قابل درمان است
اینفوگرافی؛ چند راه برای پیشگیری از سرطان
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۴ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۵ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۶ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۷ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۶۶ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۶ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۶۰ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005Z7V
tabnak.ir/005Z7V