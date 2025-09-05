En
مربی ایتالیایی: امروز فهمیدم قهرمان جهان می‌شویم

مربی ایتالیایی بعد از پیروزی برابر شیلی در ماراکانا با خوشبینی بسیار نسبت به آینده برزیل حرف زد.
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، پس از پیروزی 3-0 مقابل شیلی در مقدماتی جام جهانی گفت که این برد او را متقاعد کرده که تیمی در اختیار دارد که قادر به انجام کارهای بزرگ است.  

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، آنچلوتی در کنفرانس مطبوعاتی پس از پیروزی در ورزشگاه ماراکانا که باعث شد برزیل به رده دوم جدول مقدماتی جام جهانی 2026 در آمریکای جنوبی صعود کند، گفت: «حالا خیلی آرامش دارم. اطمینان دارم که این تیم می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد.»  

او افزود: «من متقاعد شده‌ام که این تیم توانایی رقابت با همه تیم‌های سطح بالا و فتح جام جهانی را دارد.» آنچلوتی که از ماه می گذشته هدایت برزیل را بر عهده گرفته، صعود این تیم به جام جهانی سال آینده را تضمین کرده و حالا به فکر تیمی است که بتواند ششمین عنوان قهرمانی جهان را برای کانارینیا به ارمغان بیاورد.  

سرمربی برزیل به‌ویژه بر استحکام خط دفاعی این تیم تأکید کرد که در سه بازی تحت هدایت او هیچ گلی دریافت نکرده، و همچنین به کیفیت فردی و چند پسته بودن بازیکنان هجومی که توانایی تعیین نتیجه بازی‌ها را دارند، اشاره کرد.  

او گفت: «باید در همین مسیر ادامه دهیم، چون مطمئنم اگر در این سه بازی دروازه‌مان را بسته نگه داشتیم، شانس پیروزی در بازی‌های آینده را هم داریم.»  

آنچلوتی اذعان کرد که انتخاب لیست نهایی 25 نفره برای جام جهانی دشوار خواهد بود  

او از بین بازیکنان به‌ویژه به مهاجمانی مانند رافینیا، استوائو، بازیکن 18 ساله‌ای که اولین گل خود را برای تیم ملی برزیل به ثمر رساند، و لوئیز هنریکه که در نیمه دوم وارد زمین شد و در دو گل دیگر نقش تعیین‌کننده‌ای داشت، اشاره کرد.  

سرمربی ایتالیایی همچنین از فضای خوب در رختکن تیم و انگیزه بالای همه بازیکنان دعوت‌شده صحبت کرد. او اظهار داشت که گروه قدرتمندی از بازیکنان را در اختیار دارد که حضورشان در جام جهانی تضمین شده است، اما اذعان کرد که انتخاب لیست نهایی 25 نفره برای این رقابت کار سختی خواهد بود.  

کارلتو گفت: «شاید مربی دیگری کمتر از من دچار مشکل شود، اما این موضوع بسیار مثبتی است.»  

آنچلوتی همچنین از ریتم بازی که بازیکنان تعویضی مانند لوئیز هنریکه، لوکاس پاکتا و کایو ژرژ در نیمه دوم به تیم دادند، ابراز رضایت کرد و گفت که این نشان می‌دهد علاوه بر بازیکنان اصلی، نیمکت‌نشینانی دارد که می‌توانند نتیجه بازی را تغییر دهند.  

او توضیح داد: «ایده این بود که بازیکنانی سرحال‌تر به زمین بفرستم تا به تیم کمک کنند ریتم بهتری داشته باشد. بازیکنان تعویضی خیلی خوب کار کردند و این همان چیزی است که من از تعویض‌ها انتظار دارم.»

