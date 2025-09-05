جریمه این تخلفات معادل ۳۰ درصد مالیات تعلق‌گرفته بوده و غیرقابل بخشودگی است. برای جلوگیری از این جرایم، لازم است درآمد‌ها به‌صورت شفاف اعلام شود، اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر ارسال گردد و از هزینه‌سازی‌های غیرواقعی پرهیز شود.

آیا می‌دانستید که تقریباً همه جرایم مالیاتی بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد قابل بخشودگی هستند، اما سه مورد استثنا وجود دارد که هیچ تخفیفی شامل آنها نمی‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، این موارد شامل کتمان درآمد (عدم اعلام درآمد به سازمان امور مالیاتی که بعداً کشف شود)، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی (عدم ارائه اظهارنامه در موعد مقرر) و اعلام هزینه‌های غیرواقعی (گزارش هزینه‌های غیرواقعی مانند فاکتور‌های صوری) است.

گفتنی است؛ جریمه این تخلفات معادل ۳۰ درصد مالیات تعلق‌گرفته بوده و غیرقابل بخشودگی است. برای جلوگیری از این جرایم، لازم است درآمد‌ها به‌صورت شفاف اعلام شود، اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر ارسال گردد و از هزینه‌سازی‌های غیرواقعی پرهیز شود.