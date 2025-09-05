En
این استان‌ها منتظر بارش باران باشند

رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا وضعیت جوی استان‌های مختلف کشور را تشریح کرد.
 صادق ضیاییان اظهار کرد: امروز (۱۴ شهریورماه) در شمال استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، برخی نقاط در استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران بارش پراکنده رخ خواهد داد. همچنین در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان و برخی نقاط فارس رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید گاهی همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: شنبه (۱۵ شهریورماه) در شمال آذربایجان غربی، برخی نقاط در سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و یکشنبه و دوشنبه (۱۶ و ۱۷ شهریورماه) در غرب سواحل دریای خزر افزایش ابر و بارش پراکنده وجود خواهد داشت و از جمعه تا یکشنبه (۱۴ تا ۱۶ شهریورماه) در ساعات بعد از ظهر در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان و در جنوب و نوار غربی استان فارس، افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.

به گفته رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، طی این مدت در سایر نقاط کشور آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و طی پنج روز آینده در نوار شرقی کشور بویژه در شمال سیستان و بلوچستان و شرق خراسان جنوبی در بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود. همچنین طی سه روز آینده جنوب و شرق خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر مواج و متلاطم خواهند بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده گفت: آسمان تهران فردا و پس فردا (۱۵ و ۱۶ شهریورماه) صاف در بعد از ظهر افزایش باد با بیشینه و کمینه دمای ۳۶ و ۲۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

