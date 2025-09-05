En
هنوز هم فرصت آغاز داری

فال حافظ ۱۴ شهریور ۱۴۰۴

نیتی که در سر داری برازنده توست و تو لیاقت و شایستگی رسیدن به آن را داری و اکنون که شانس به تو روی کرده است، بهترین زمان برای انجام این نیت است.
ای قبای پادشاهی راست بر بالای تو
زینت تاج و نگین از گوهر والای تو
آفتاب فتح را هر دم طلوعی می‌دهد
از کلاه خسروی رخسار مه سیمای تو
جلوه گاه طایر اقبال باشد هر کجا
سایه‌اندازد همای چتر گردون سای تو
از رسوم شرع و حکمت با هزاران اختلاف
نکته‌ای هرگز نشد فوت از دل دانای تو
آب حیوانش ز منقار بلاغت می‌چکد
طوطی خوش لهجه یعنی کلک شکرخای تو
گر چه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است
روشنایی بخش چشم اوست خاک پای تو
آن چه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار
جرعه‌ای بود از زلال جام جان افزای تو
عرض حاجت در حریم حضرتت محتاج نیست
راز کس مخفی نماند با فروغ رای تو
خسروا پیرانه سر حافظ جوانی می‌کند
بر امید عفو جان بخش گنه فرسای تو

تعبیر فال حافظ ۱۴ شهریور ۱۴۰۴

نیتی که در سر داری برازنده توست و تو لیاقت و شایستگی رسیدن به آن را داری و اکنون که شانس به تو روی کرده است، بهترین زمان برای انجام این نیت است. گرچه به نظرت می آید دیر شده و از تو گذشته است، اما اشتباه می کنی. تو هنوز هم فرصت آغاز داری.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- اخیراً شما، همسر یا پدرتان اوضاع و احوال خوبی برخوردار شده اید. ملاقات های مهمی و گردش کار خوبی داشته اید. بدان که طالع شما در برج سعد است. بخوبی از آن بهره بگیر که هر کسی در زندگی یک مرتبه همای سعادت را در آغوش می گیرد و به آثار آن، تا آخر عمر راحت و آسوده می گردد. پس شما مواظب باشید که با بی احتیاطی و عدم تدبیر، آن را پرواز ندهید تا در چشم مردم عزیز بمانید و نیت شما برآورده شود. پس جای نگرانی نیست.

۲- اگر فکر می کنید که مضطرب هستی، برداشت غلط شما از امور زندگی و خانوادگی است در حالیکه نمی دانید او شما را دوست دارد. به شما اطمینان میدهم او از صمیم قلب شما را دوست دارد و کارتان سکه می شود.

۳- از تردید و دودلی دست بردارید که رقیبان در کمین و حسودان در راهند. پس با قدرت تمام، با ابتکار و خلاقیت اوضاع را بدست بگیرید و بدانید که موفق خواهید شد. نگران نباشید. پیشاپیش تبریک می گویم.

۴- کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن، پی آواز حقیقت برویم. پس حقیقت هدیه ای نمی باشد که بسته بندی شده دریافت دارید. بلکه حقیقت رمز و راز دارد که در دل انسان عارف و آگاه و با ایمان چون خورشید درخشانی است که می تابد. همان طوری که در قلب شما، نور معرفت و عرفان تابیده است.

۵- از اینکه او به خانواده اش توجه دارد، ناراحت نباشید. او از شما دلخور است و برای لجبازی این کارها را می کند.

۶- از تهدیدها نترسید. او طبل تو خالی است.

۷- به شما اطمینان می دهم که این نیت با صبر و شکیبایی، توام با زیرکی شما قابل حل می باشد.

 

فال حافظ برای امروز ۱۲ شهریور

ماجرای واژه جایگزین «کرانچی»/ این واژه مصوب شده!

فال حافظ شما برای امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۴

به‌جای «کرانچی» چه بگوییم؟

فال حافظ برای امروز شما ۹ شهریور

فال حافظ ۸ شهریور ۱۴۰۴

فال حافظ ۷ شهریور ۱۴۰۴

«موج‌»های ویرجینیا وولف به چاپ دوازدهم رسید

تعبیر غزل حافظ برای امروز: ۵ شهریور ۱۴۰۴

