زلنسکی به دعوت پوتین برای دیدار در مسکو پاسخ داد

«ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین روز پنج‌شنبه در پاسخ به دعوت «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه برای رفتن به مسکو و انجام مذاکرات گفت: «اگر می‌خواهید دیداری انجام نگیرد، باید مرا به مسکو دعوت کنید.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، زلنسکی این سخنان را در یک نشست خبری در پاریس و پس از دیدار با گروهی از کشورهایی که آماده ارائه کمک نظامی به اوکراین هستند، بیان کرد. زلنسکی گفت که میانجی‌های آمریکایی او را از دعوت پوتین آگاه کرده‌اند.

وی عنوان کرد: «شرکای آمریکایی‌مان به ما گفتند که پوتین مرا به مسکو دعوت کرده است و من معتقدم اگر می‌خواهید دیداری انجام نگیرد، باید مرا به مسکو دعوت کنید.»

با این حال، زلنسکی اضافه کرد که مطرح شدن موضوع سازماندهی یک نشست «بد نیست.»

وی گفت: «روسیه صحبت درخصوص برگزاری یک نشست را آغاز کرده که این خود بد نیست اما تا این لحظه، ما هیچ نشانه‌ای از تمایل آن‌ها برای پایان دادن به جنگ نمی‌بینیم.»

رئیس‌جمهور اوکراین تاکید داشت که چنین نشستی باید به نتایجی چون پایان جنگ منجر شود.

پوتین پیش‌تر در یک نشست خبری در پکن گفته بود که اگر زلنسکی به مسکو بیاید، آماده دیدار با او خواهد بود.