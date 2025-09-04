En
نمودار ارزشی دوج کوین در ۲۴ ساعت گذشته

سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری و راه‌اندازی وب‌سایت رسمی ارتش DOGE می‌تواند دوج‌کوین را به مسیر صعود تاریخی مشابه سال ۲۰۲۱ بازگرداند
کد خبر: ۱۳۲۶۵۸۷
به گزارش تابناک، هم اکنون قیمت لحظه‌ای دوج کوین ۲۱,۷۰۹ تومان، معادل ۰.۲۱۲۷۶۰۰ دلار آمریکا است. تغییرات قیمت دوج کوین (DOGE) طی ۲۴ ساعت اخیر، ۲.۹۳ % و حجم معاملات آن ۳,۹۹۲,۵۳۵.۰۲۰۰ دوج کوین در تبدیل است. 

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز  رمزارز محبوب دوج‌کوین (DOGE) که طی سال‌های اخیر موفق شده توجه جمع زیادی از سرمایه‌گذاران و جامعه رمزارزی را جلب کند، اکنون در آستانه یک تحول عظیم قرار دارد که می‌تواند مسیر آن را به سطحی بی‌سابقه برساند. بر اساس آخرین اخبار، DOGE قرار است یک بازسازی کلیدی را تجربه کند که شاید مشابه رالی صعودی تاریخی ۲۰۲۱ باشد.

نمودار زیر ارزش قیمت دوج کوین طی ۲۴ ساعت گذشته را نشان می‌دهد.

