نمودار ارزشی دوج کوین در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش تابناک، هم اکنون قیمت لحظهای دوج کوین ۲۱,۷۰۹ تومان، معادل ۰.۲۱۲۷۶۰۰ دلار آمریکا است. تغییرات قیمت دوج کوین (DOGE) طی ۲۴ ساعت اخیر، ۲.۹۳ % و حجم معاملات آن ۳,۹۹۲,۵۳۵.۰۲۰۰ دوج کوین در تبدیل است.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز رمزارز محبوب دوجکوین (DOGE) که طی سالهای اخیر موفق شده توجه جمع زیادی از سرمایهگذاران و جامعه رمزارزی را جلب کند، اکنون در آستانه یک تحول عظیم قرار دارد که میتواند مسیر آن را به سطحی بیسابقه برساند. بر اساس آخرین اخبار، DOGE قرار است یک بازسازی کلیدی را تجربه کند که شاید مشابه رالی صعودی تاریخی ۲۰۲۱ باشد.
نمودار زیر ارزش قیمت دوج کوین طی ۲۴ ساعت گذشته را نشان میدهد.
