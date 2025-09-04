ماجرای جنایت خانوادگی در یوسف آباد تهران

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ سردار علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت: صبح پنجشنبه ۳۰ مردادماه، مرد جوانی هراسان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، تماس گرفت و به اپراتور گفت: ما ساکن یوسفآباد هستیم و به کمک اهالی محل یک قاتل را زمینگیر کردیم. او زن جوان همسایه را به قتل رسانده است؛ لطفاً کمک کنید.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: طولی نکشید که ماجرای این مرگ مشکوک در بیسیم کارآگاهان زبده اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ پیچید و خیلی زود تیم بررسی صحنه جرم راهی محل حادثه واقع در یوسفآباد تهران شد.
وی ادامه داد: کارآگاهان بهمحض وارد شدن به ساختمان موردنظر با جسد زن جوانی مواجه شدند که هدف هفت ضربه چاقو قرار گرفته بود؛ بررسیهای اولیه هم نشان میداد که مقتوله توسط برادرش قربانی جنایت شده است و تنها دختر او که براثر ضربه چاقو زخمی شده لحظه به لحظه این جنایت را مشاهده کرده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ متذکر شد: ابتدا قاتل که در صحنه جرم حضور داشت، توسط کارآگاهان دستگیر سپس برای سیر مراحل قانونی به نزدیکترین بیمارستان تحتالحفظ اعزام شد؛ سپس دختر مقتوله هدف تحقیق قرار گرفت و ماجرا را اینطور به تیم جنایی توضیح داد، روز گذشته قاتل به خانه ما آمد و بهخاطر اختلافات خانوادگی با مادرم درگیر شد، اما ساعتی بعد رفت، این در حالی بود که تهدید کرد که فردا دوباره خواهد آمد. من نیز برای دلگرمی مادرم و آرام کردن دایی خود به یوسفآباد آمدم. ساعتی پیش، داییام بار دیگر به خانه آمد و شروع به داد و فریاد کرد، ناگهان کنترلش را از دست داد و مادرم را بهزور بهسمت راهپلهها کشاند، سپس با چاقویی که همراه داشت، چندین ضربه بیرحمانه به او وارد کرد و جانش را گرفت. وقتی برای جدا کردن آنها وارد شدم، یک ضربه چاقو به من هم خورد، در حالی که خونآلود بودم، خودم را به بالکن رساندم و با فریادهای "کمک، کمک" همسایهها را از ماجرا باخبر کردم.
گودرزی گفت: در ادامه تحقیقات روشن شد که قاتل پس از ارتکاب جنایت، بهسرعت از راهپلهها خود را به درِ خروجی ساختمان رسانده، اما با قفل بودن آن مواجه شده است. او سپس با شکستن شیشه ساختمان تلاش کرده است از آن راه به خیابان بگریزد، اما بر اثر این اقدام بهشدت زخمی شد، در همان لحظه، همسایهها او را دیده با دخالت خود و ضربوشتم مانع فرارش شدند و سرانجام او را زمینگیر کردند.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: پس از پایان تحقیقات میدانی در صحنه جرم، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مأموریت یافتند با اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات خود را در رابطه با این پرونده ادامه دهند.
وی خاطرنشان کرد: جسد برای معاینات دقیقتر به پزشکی قانونی منتقل شد همچنین حال جسمانی قاتل و دختر مقتوله که در این جنایت بهشدت آسیبدیدهاند مساعد گزارش شده است.
