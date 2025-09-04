En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار مدودف درباره مصادره اموال انگلیس در روسیه

معاون شورای امنیت روسیه در واکنش به اعلام دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس درباره اعطای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار درآمد دارایی‌های مسدود شده مسکو به اوکراین، هشدار داد که این اقدام می‌تواند با مصادره اموال و دارایی‌های لندن و تصرف سرزمین‌های بیشتر از قلمروی کی‌یف مقابله به مثل شود.
کد خبر: ۱۳۲۶۵۳۴
| |
3 بازدید
هشدار مدودف درباره مصادره اموال انگلیس در روسیه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دیمیتری مدودف پنجشنبه در کانال تلگرامی خود نوشت: پرداخت این مبلغ به اوکراین یک معنی دارد و آن اینکه، دزدان انگلیسی، پول روسیه را به نئونازی‌ها منتقل کردند.

وی ضمن طرح این پرسش که پیامد‌های این اقدام لندن چه خواهد بود، چنین پاسخ داد: انگلیس مرتکب تخلف شد و روسیه، همانطور که وکلا می‌گویند، حق مطالبه از آن و حکومت کنونی اوکراین را به دست آورد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه افزود: با توجه به اینکه این پول به دلایل واضح در دادگاه قابل بازیابی نیست، کشور ما فقط یک راه برای مصادره دارایی‌ها و املاک دارد، مصادره آنچه که به صورت مشابه توقیف شده است، یعنی زمین‌های اوکراین و سایر املاک و مستغلات و اموال منقول واقع در آن.

وی در ادامه نوشت: من در مورد زمین‌های مناطق جدید روسیه صحبت نمی‌کنم، آنها در حال حاضر متعلق به روسیه هستند.

مدودف تأکید کرد: هرگونه اعطای غیرقانونی مبالغ از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه یا درآمد حاصل از آنها باید با (تصرف) سرزمین‌های اضافی و سایر اموال «کشور ۴۰۴» جبران شود یا با مصادره اشیای قیمتی انگیس که هنوز تعداد کافی از آنها در مکان‌های مختلف، از جمله مکان‌های واقع در روسیه، وجود دارد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه پیش از این نیز از عبارت «کشور ۴۰۴» استفاده کرده بود. مدودف که به دیدگاه تند و صریح شهره است، با اشاره به کد خطای ۴۰۴ رایانه‌ها و نمایش عبارت Not Found در پی بروز این خطا، آن را درباره اوکراین به کار می‌برد و بر این باور است که کی‌یف از نظر موجودیت سیاسی، دیگر معنایی ندارد.

انگلیس از زمان آغاز جنگ اوکراین (اسفند ۱۴۰۰ تاکنون) در خط مقدم اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه روسیه قرار داشته است. این کشور تاکنون بیش از هزار فرد و نهاد روسی را هدف محدودیت‌های مالی، تجاری و مسافرتی قرار داده و میلیارد‌ها پوند دارایی روسیه در این کشور مسدود شده است. این اقدامات با وجود انتقاد کارشناسان مبنی بر تأثیرات منفی آن بر اقتصاد انگلیس، به‌ویژه در حوزه انرژی و تورم، همچنان ادامه یافته است.

دولت انگلیس در تازه‌ترین سیاست خصمانه علیه مسکو، ۱۱ فرد و نهاد روسی را به بهانه آنچه «سوءرفتار با کودکان اوکراینی» نامیده می‌شود، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خارجه انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد این بسته تحریمی شامل هشت فرد و سه سازمان روسی است که به ادعای لندن در روند «انتقال اجباری و آموزش ایدئولوژیک کودکان اوکراینی» نقش داشته‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دیمیتری مدودوف شورای امنیت روسیه مصادره اموال
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدودف: امیدواریم درگیری خاورمیانه به یک جنگ جهانی بدل نشود
هشدار مصادره املاک همه ایرانی‌ها در ترکیه!
مسکو: اولتیماتوم ترامپ نمایشی است
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
بازگشت فردوسی‌پور با دکوری شبیه برنامه ۹۰
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
کشف ۱۰۰ سکه تاریخی در یک محوطه باستانی اصفهان
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
هدیه خاص المپیاکوس به طارمی در روز معارفه
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۵۹ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۳۸ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۴ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۷۸ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۵ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۴ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۳ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد  (۵۶ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005Z5i
tabnak.ir/005Z5i