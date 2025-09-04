پرسپولیس بهترین بازیکن فصل را جذب کرد!

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، پرسپولیس در فصل جدید و بعد از گذشت دو هفته موفق به کسب ۴ امتیاز شده و بعد از پیروزی بزرگ مقابل سپاهان در اصفهان، شرایط خود را در جدول بهبود بخشیده. بعد از تغییر و تحولات فراوان در فصل تابستان، وحید هاشمیان هدایت پرسپولیس را بر عهده گرفته و او حداقل تا امروز موفق به جلب رضایت نسبی طرفداران شده است. حامد کاویانپور، ستاره سابق خط میانی پرسپولیس، در مصاحبه‌ای مفصل در مورد شرایط این تیم در فصل جدید صحبت کرده و مدعی شد وحید هاشمیان یک سرمربی باکیفیت و آینده‌دار است که در صورت برخورداری از امکانات و زمان کافی، می‌تواند دستاورد‌های بزرگی در این باشگاه رقم بزند.

پرسپولیس بعد از گذشته دو هفته موفق به کسب ۴ امتیاز شده، شرایط این تیم را چطور می‌بینی؟

خب پرسپولیس در فصل تابستان دچار تغییر و تحولات فراوانی شد و با تغییر در کادر فنی، شرایط جدیدی را تجربه کرد. وحید هاشمیان کار سختی در پرسپولیس داشت و کمی دیرتر از زمان مقرر هدایت این تیم را بر عهده گرفت. همچنین بخش زیادی از ترکیب پرسپولیس عوض شده و همین موارد، کار یک سرمربی را در شروع دشوار می‌کند. پرسپولیس در نیمه اول مسابقه نخست خود مقابل فجرسپاسی نمایش خیلی خوبی نداشت و مشخص بود که هنوز بازیکنان به مرز هماهنگی نرسیده‌اند. نباید فراموش کرد که چند بازیکن اصلی پرسپولیس در این مسابقه غایب بودند. اما پرسپولیس در دقایق پایانی پرسپولیس نمایش خوبی داشت و بعد از زدن گل اول حتی می‌توانست گل پیروزی را به ثمر برسانند و بد شانس هم بود. همیشه شرایط در بازی اول کمی دشوار است و هر تیمی برای ارائه خود نیاز به زمان و فرصت بیشتر برای هماهنگی دارد.

پرسپولیس در هفته دوم و بعد از چند فصل در اصفهان به پیروزی رسید. این مسابقه را چگونه توصیف می‌کنی؟

برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان که معتقدند پرسپولیس خوش شانس بود، به نظر من تیم ما در این دیدار نمایش بسیار خوبی داشت و با عملکرد حرفه‌ای و باکیفیت توانست از این مسابقه حساس به سه امتیاز دست پیدا کند. فراموش نکنیم که بازی کردن مقابل سپاهان در اصفهان همیشه یکی از دشوارترین مسابقات پرسپولیس بوده و حتی وقتی ما هم بازی می‌کردیم بازی کردن در مقابل تماشاگر سپاهان بسیار سخت بود. شما به جو ورزشگاه و حمایت شدید هواداران سپاهان توجه کنید. اگرچه در دقایق ابتدایی روی دروازه پرسپولیس فشار زیادی بود، اما مدافعان پرسپولیس و دروازه‌بان این تیم عملکرد بسیار خوبی داشتند. به نظر من حداقل پرسپولیس حق پرسپولیس کسب سه امتیاز در این دیدار بود و در دقایق پایانی حتی ما فرصت زدن گل دوم را داشتیم و من از تغییرات وحید هاشمیان واقعا لذت بردم.

* تغییرات درون دروازه را چگونه می‌بینید؟ پیام نیازمند در درون دروازه پرسپولیس حاضر شده و به شدت این نظر هواداران جلب کرده؟

من علاقه زیادی به پیام نیازمند دارم و خیلی خوشحالم که یک دروازه‌بان باشخصیت، ممتاز و باکیفیت در درون دروازه پرسپولیس قرار گرفته. البته از زحمات الکسیس گندوز تشکر می‌کنم، ولی پیام نیازمند به نظر من در حال حاضر بهترین دروازه‌بان ایران است و من امیدوارم او با ادامه این روند بتواند در جام جهانی نیز درون دروازه تیم ملی قرار بگیرد. به نظر من پیام نیازمند بهترین خرید کل بازار نقل و انتقالات فوتبال ایران بود و پرسپولیس با جذب او حالا تا چند سال از یک سنگربان باکیفیت و باشخصیت برخوردار است. شما فقط به رفتار و منش و شخصیت پیام نیازمند دقت کنید. همچنین او چند عکس‌العمل فوق العاده در دیدار با سپاهان داشت و به خوبی خودش را ثابت کرد.

پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات چند بازیکن جدید به خدمت گرفت، اما هواداران هنوز نسبت به عملکرد رضا درویش انتقاداتی دارند؟

ببینید هیچ مدیری در باشگاه بزرگی مانند پرسپولیس از انتقادات در امان نیست. اما توجه کنید که رضا درویش در سال‌های اخیر چند جام آورده و توانسته بازیکنان بزرگی به خدمت بگیرد. بعد از جدایی اسماعیل کارتال، به نظر من انتخاب وحید هاشمیان تصمیم بسیار درستی بود و این یک نکته مثبت است که ما به سرمربیان جوان و آینده دار اعتماد کنیم. همچنین پرسپولیس در فصل تابستان چند بازیکن جوان و آیند دار به خدمت گرفت که می‌توانند در سال‌های آینده به این تیم کمک کنند. البته پرسپولیس به تقویت در چند پست نیاز دارد و من امیدوارم مدیران باشگاه بتوانند در روز‌های آینده یک مهاجم جدید و یک نفر نیز در خط دفاعی جذب کنند.

* کدام تیم را مدعی اصلی قهرمانی می‌دانید؟

خب ببینید تراکتور تیمی بسیار پرستاره و باکیفیت است که از مربی خوبی برخوردار است و آنها می‌توانند در این فصل نیز یکی از مدعیان قهرمانی باشد. استقلال تیم بزرگ و قابل احترامی است که بازیکنان بسیار خوبی به خدمت گرفته و آنها نیز به صورت سنتی همیشه مدعی هستند. سپاهان نیز می‌تواند عملکرد خود را بهبود بخشیده و نتایج بهتری بگیرد و من برای فولاد و یحیی گل‌محمدی نیز احترام زیادی قائل هستم. اما ما پرسپولیس هستیم و تحت هر شرایطی باید مدعی قهرمانی باشیم. من به آینده این تیم بسیار امیدوارم و تصور می‌کنم اگر فرصت کافی به وحید هاشمیان داده شود، او می‌تواند نتایج بسیار خوبی بگیرد. باید به یک سرمربی حداقل یک فصل زمان داد و امیدوارم مدیران پرسپولیس از او حمایت کند.

* خودت نزدیک به یک دهه در خط میانی پرسپولیس بازی کردی، نظرت در مورد بازیکنان خط میانی پرسپولیس چیست؟

به نظر من ماریو باکیچ بازیکن باکیفیتی است و پرسپولیس موفق به جذب یک هافبک خوب در خط میانی شده. میلاد سرلک نیز در فصل جدید وظیفه دشواری دارد و به نظرم او می‌تواند با گذشت زمان نمایش بهتری ارائه دهد. سروش رفیعی نیز در فصل گذشته حواشی فراوانی را تحمل کرد، اما کارنامه بسیار خوبی داشت و فکر کنم هفت پاس گل داد که برای هافبک عملکرد بسیار خوبی محسوب می‌شود. من به بازی رضا شکاری علاقه زیادی دارم و به نظرم اگر او پشت مهاجم نوک بازی کند، می‌تواند طراوت زیادی به خط حمله پرسپولیس ببخشد. البته پرسپولیس در فصل تابستان چند وینگر باکیفیت و بزرگ کسب کرد و من امیدوارم اوستین اورونوف در فصل جدید از آمادگی لازم برخوردار باشد و بتواند پرسپولیس کمک کند. به همان چند دقیقه حضور اورونوف در بازی با فجرسپاسی دقت کنید. تکنیک فوق العاده این بازیکن باعث افزایش حملات پرسپولیس شد و به نظر من اگر بازیکنان در شرایط آرمانی باشند، پرسپولیس با همین ترکیب نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. البته حضور بازیکنان جدید نیز لازم است و من امیدوارم وحید هاشمیان از شرایط کافی و لازم برای مقابله با رقبای قدرت و بزرگ برخوردار باشد.

* پس به نظر می‌رسد تو از آن دسته پیشکسوتانی هستی به آینده پرسپولیس امیدواری و به نظر در پایان فصل این تیم چه دستاوردی خواهد داشت؟

ببینید من همیشه و تحت هر شرایطی حامی پرسپولیس هیتم. من زمانی حامد کاویانپور شدم که هواداران این باشگاه حمایتم کردند و تا آخر عمر خودم را مدیون آنها می‌دانم. به نظر من کادر فنی باکیفیت و خوبی در پرسپولیس وجود دارد. شما ببینید افراد بزرگی مانند افشین پیروانی و کریم باقری در کادر پرسپولیس حضور دارند و رضا شاهرودی و محمد انصاری و ادموند بزیک نیز در باشگاه فعالیت می‌کنند. صادقانه اینکه من بار‌ها از هواداران استقلال شنیده‌ام که آنها نیز دوست دارد بازیکنان بزرگ و قدیمی این تیم در باشگاه کار کنند. البته حالا خسرو حیدری در استقلال حضور دارد که این یک اتفاق خوب است. به نظرم هیچ تیمی در ایران به اندازه پرسپولیس از چنین موهبت و شانسی برای موفقیت برخوردار نیست. آنها می‌توانند مشکلات و حواشی را برای وحید هاشمیان کاهش داده و کاری کنند که او فقط روی مسائل فنی تمرکز داشته باشد. همین یکی مثل کریم باقری انقدر ارزشمند است که هر تیمی در ایران آرزوی داشتن او را روی نیمکت دارد. با تمام وجود از پرسپولیس حمایت می‌کنم و به نظر من در صورت تقویت تیم و عدم ایجاد حواشی مختلف از بیرون، ما می‌توانیم حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم و در پایان فصل به موفقیت برسیم. البته می‌دانم که رقبای بسیار قدرتمندی داریم و تیم‌های دیگر نیز مبالغ هنگفتی خرج کردند تا به موفقیت برسند. فقط یک خواهش از هواداران دارم؛ تحت هر شرایطی از کادر فنی حمایت کنند و اجازه ندهند حواشی باعث ایجاد مشکلات برای پرسپولیس بشود. مطمئن باشد اگر حمایت هواداران باشد دستیابی به هر موفقیتی امکان‌پذیر است و ما در پایان فصل به دستاورد‌های بزرگی دست پیدا خواهیم کرد.