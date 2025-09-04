نتایج اجلاس شانگهای اتحادیه اروپا را خشمگین کرد

رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه در ارتباط با اجلاس اخیر سازمان همکاری های شانگهای گفت که نتایج این اجلاس، اتحادیه اروپا به ویژه مسئول سیاست خارجی این اتحادیه را خشمگین کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «لئونید اسلوتسکی» در کانال تلگرامی خود نوشت که پس از برگزاری بیست و پنجمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای (SCO) در چین، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از نتایج و دستاورد‌های این اجلاس بسیار خشمگین و دچار تنش شده است.

این سیاستمدار ارشد روس خاطرنشان کرد که کالاس با رصد این اجلاس متوجه شد «قوانینی» که غرب جمعی ابداع کرده بود تا تلاش‌های خود برای برقراری هژمونی و انحصارگرایی‌اش را توجیه کند، با فروپاشی اجتناب‌ناپذیری رو‌به‌رو هستند.

وی تاکید کرد که همبستگی اکثریت نیرو‌های جهان موجب وحشت بروکراسی اروپایی شده است، چرا که با تداوم و گسترش این همبستگی، اروپا شاهد فروپاشی ارزش‌های دروغین خود خواهد بود.

اسلوتسکی تصریح کرد همان طور که رئیس جمهوری روسیه نیز بار‌ها اذعان داشته است، امروزه نظم جهانی توسط مسکو، پکن و دیگر شریکان روسیه در حال شکل گیری است.

رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای دولتی روسیه افزود: «به دلیل تقویت نفوذ نیرو‌های خردمند، زمان تسلط «میلیارد طلایی» بر جهان رو به پایان است. افرادی همچون کالاس در این کشمکش‌ها دست و پا می‌زنند و برای مقابله با واقعیت شریکان خود را به «مقاومت» فرا می‌خوانند.

وی دیروز (چهارشنبه) نیز گفته بود که بسیاری از کشور‌های جهان در حال تشکیل مراکز قدرت جدید برای یک نظم جهانی عادلانه و چندقطبی هستند و در تلاشند تا ادعا‌های «میلیارد طلایی» برای تسلط و هژمونی در جهان را در هم شکنند.

پیش از این نیز «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه، از عبارت «میلیارد طلایی» در سخنان خود استفاده کرده بود. وی در سال ۱۴۰۲ در کنفرانس بین المللی پارلمانی «روسیه - آمریکای لاتین» گفته بود که ساختار روابط اعتباری مدرن به گونه ای است که فقط در خدمت منافع کشورهای «میلیارد طلایی» است.

به طور دقیق تر، رهبران این کشورهای «میلیارد طلایی»، تقریباً همه کشورهای دیگر جهان را استثمار می کنند. آنها از موقعیت خود، فناوری، اطلاعات و مالی سوء استفاده می کنند. از نگاه پوتین، ساختار موسسات مالی بین‌المللی به گونه‌ای است که به جز کشورهای «میلیارد طلایی» برای دیگران زیان آور است.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ در نشستی خبری در این باره گفت: ناتو، جنگ و ویرانی را برای بسیاری از کشورها به خاطر رونق «میلیارد طلایی با ارزش‌های مشکوک» به همراه داشته است؛ ابزاری که در جهان چندقطبی در حال ظهور جایی ندارد.